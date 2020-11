Resident Evil Village, la nuova (sconvolgente) immagine di Chris Redfield

Resident Evil Village è il nuovo capitolo ufficiale della serie horror targata Capcom, il quale si svolgerà solo pochi anni dopo il settimo episodio. Il gioco vedrà il ritorno di Ethan – protagonista del precedente Resident Evil 7 – intento a lasciarsi alle spalle l’incubo vissuto nella villa dei Baker.

Uno dei personaggi storici che faranno il loro ritorno nell’ottavo episodio è Chris Redfield, uno dei protagonisti più celebri della saga di Resident Evil, visto che il suo debutto è avvenuto proprio con il primo capitolo della serie, uscito nel lontano 1996.

Nel primo trailer del gioco, rilasciato ormai diversi mesi fa, abbiamo visto un Chris decisamente minaccioso, sparare alla moglie di Ethan, Mia Winters, inerme sul pavimento. In molti hanno quindi immaginato che l’ex agente S.T.A.R.S. possa ora essere stato scelto per vestire i panni di un villain.

Attenzione: seguono presunti spoiler del gioco

A quanto pare, il rumor sta diventando sempre più concreto, visto che l’insider Dusk Golem ha ora rilasciato un’immagine di Chris che – qualora venisse confermata nel gioco – farebbe crollare ogni certezza sull’eroe storico del primo capitolo della saga. La trovate poco più in basso.

Stando a Dusk Golem, l’immagine è un artwork ufficiale apparso sull’app di Steam relativamente a Resident Evil Village. L’immagine mostra Chris in primo piano, con il lato sinistro del suo volto trasformato in quello che sembra essere un vero e proprio lupo mannaro.

Considerando che i licantropi dovrebbero fare parte del bestiario del nuovo RE8, la scelta di rendere Redfield un uomo lupo intriga e non poco. Staremo a vedere se la cosa sarà confermata, pad alla mano, non appena avremo modo di testare il gioco in prima persona.

Resident Evil Village è al momento previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel 2021. Un leak punta anche ad un lancio anche su PS4 e Xbox One, magari già a partire dal prossimo mese di aprile 2021.