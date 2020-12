Resident Evil Village: una ‘mostruosa’ vecchia conoscenza tornerà?

Attenzione: l’articolo contiene piccoli, presunti spoiler su Resident Evil Village. Proseguite la lettura a vostro rischio.

Resident Evil Village è il nuovo e atteso capitolo ufficiale della serie di survival horror made in Capcom. Il gioco sarà ambientato solo poco tempo dopo il settimo episodio, visto che nell’avventura principale vedremo il ritorno di Ethan, protagonista della precedente avventura.

A quanto pare, però, gli orrori di villa Baker potrebbero continuare a terrorizzare il protagonista anche in questo nuovo viaggio nell’incubo.

Sembra infatti che Resident Evil Village vedrà il ritorno di un avversario apparso per la prima volta proprio in Resident Evil 7, come testimoniato da alcune immagini apparse in rete in queste ore (a seguito del recente leak di informazioni avvenuto nella Casa di Mega Man).

Stiamo parlando di Molded, il mostro in grado di dare filo da torcere al povero Ethan (in più di un’occasione). Poco sotto, quattro immagini che lo ritraggono nel nuovo capitolo (o perlomeno, così parrebbe).

Ovviamente, le immagini mostrano alcune fasi del gioco ancora chiaramente work in progress, così come non è assolutamente verificata la loro ufficialità (sebbene è davvero difficile che possa trattarsi di un falso).

Qualora ve lo foste persa, vi raccomandiamo di leggere (o rileggere) anche la nostra anteprima di Resident Evil Village per tutti i particolari che abbiamo scovato in termini di gameplay (inclusi quelli davvero molto interessanti sul personaggio di Chris Redfield).

Resident Evil Village è al momento previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel 2021. Un leak di alcune settimane fa ha suggerito anche ad un’uscita anche su console PS4 e Xbox One, magari già a partire dal prossimo mese di aprile 2021 (sebbene al momento Capcom non si sia ancora espressa al riguardo.