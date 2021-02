Resident Evil Village, leak per la mappa con le ambientazioni?

Se siete impazienti di scoprire quanti e quali scenari vedremo nel corso della nostra avventura in Resident Evil Village, sarete felici di sapere che delle informazioni importanti arrivano da un’immagine finita anzitempo online.

All’interno della Collector’s Edition del gioco, infatti, i giocatori troveranno anche una mappa in tessuto che mostrerà loro la pianta (se così vogliamo chiamarla) degli scenari in cui il povero Ethan dovrà affrontare nuovamente i suoi incubi. Non sappiamo se la stessa identica mappa sarà anche quella consultabile all’interno del gioco, ma possiamo distinguere alcuni scenari.

Attenzione! Il contenuto di seguito include piccoli spoiler sulle ambientazioni di Resident Evil Village. Se non volete sapere nulla sugli scenari del gioco, vi raccomandiamo di interrompere qui la lettura.

Resident Evil Village

Nell’immagine, che vi proponiamo di seguito e che è stata scovata da GamesRadar, vediamo che ci sono alcuni scenari principali indicati con uno stemma, come se fossero delle casate. Vediamo così la Heisenberg Factory – e il nome ci rimanda a quello che Lady Dimitrescu identificava come suo fratello, nell’ultimo trailer; ci sono poi la Moreau’s Reservoir, oltre alla House Beneviento. A completare il pacchetto, manco a dirlo, è il Castello Dimitrescu, che è anche lo scenario della demo Maiden giocabile ora su PS5 per i fan in attesa di Village.

Sono anche presenti altri scenari minori (si direbbero otto, dalla mappa), ma non riusciamo a leggere i nomi sulle loro etichette.

La mappa leak di Village

Resident Evil Village arriverà su PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PS4 il prossimo 7 maggio.

In attesa di saperne di più sugli scenari che ci attendono, avete già visto la nostra classifica dedicata alla saga e le reazioni dell’industria alla curiosa statura di Lady Dimitrescu?