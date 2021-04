Resident Evil Village, estesa la durata della demo: tutti i dettagli

Capcom ha risposto al feedback ricevuto in merito alle demo di Resident Evil Village nelle ultime settimane e ha adottato alcune misure per accontentare gli appassionati.

La versione dimostrativa è stata divisa in due parti pubblicate lo scorso fine settimana (Castello) e quello precedente (Villaggio).

Entrambe queste demo sono state pubblicate soltanto su PlayStation, dopo una primissima (Maiden) fornita in esclusiva su PS5.

Castello ci ha portato all’interno delle mura della famiglia Dimitrescu, esibendo alcune delle peculiarità che costituiranno i tratti distintivi dell’intero progetto.

Ma, a quanto pare, la software house giapponese ci tiene a far sì che i propri fan possano provare con maggiore serenità la demo finale, quella che includerà sia Castello che Villaggio in una soluzione unica.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021