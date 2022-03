Resident Evil Village arriva gratis su Xbox Game Pass? C’è un indizio

Resident Evil Village è stato uno dei giochi più apprezzati del 2021, ma presto potrebbe essere reso disponibile gratuitamente a sorpresa su Xbox Game Pass.

Nelle scorse ore è infatti arrivato un indizio sul possibile arrivo direttamente dalla pagina Xbox Store di Resident Evil Village, che per qualche istante avrebbe presentato riferimenti proprio al servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Considerando che prima del lancio erano emerse addirittura indiscrezioni su una possibile clausola anti Game Pass inclusa da Sony, l’arrivo dell’ultimo capitolo della saga survival horror in forma gratuita sarebbe decisamente inaspettato.

La notizia arriva tramite il portale XGP, che ha notato come la pagina per il mercato polacco di Resident Evil Village aveva incluso una dicitura decisamente particolare (via DualShockers).

Xbox Store aveva infatti segnalato Resident Evil Village come «incluso su Xbox Game Pass»: la pagina presentava l’apposito badge per i titoli gratuiti, nonostante non sia stato ancora annunciato come parte del servizio.

Sembra che la dicitura sia rimasta online soltanto per pochi istanti, prima che Microsoft si accorgesse dell’errore e sistemasse il problema, ma di seguito vi riproporremo uno screenshot della pagina scattato da XGP:

Naturalmente è possibile che si sia trattato di un misterioso bug: il fatto che la dicitura relativa a Xbox Game Pass sia comparsa nella pagina ufficiale non garantisce necessariamente una conferma che Resident Evil Village stia per diventare gratuito.

Si tratta comunque di un errore decisamente bizzarro, che lascia comunque aperta la porta alla possibilità che l’imminente arrivo possa essere stato svelato prima del previsto.

Naturalmente è difficile sapere con certezza quale sarà il futuro dell’ultimo capitolo survival horror di casa Capcom: vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità, ma nel frattempo suggeriamo di prendere quest’indiscrezione con le dovute precauzioni.

Se l’indiscrezione diventasse ufficiale, rimarrebbe la curiosità di scoprire le cifre dell’accordo tra Microsoft e Capcom: uno dei giochi gratis più recenti e amati potrebbe essere costato fino a 10 milioni di dollari.

In attesa di ulteriori novità, ricordiamo che proprio negli scorsi giorni sono stati confermati due giochi gratis in arrivo al day one su Xbox Game Pass.