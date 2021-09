Resident Evil, serie TV: il primo episodio sarebbe stato leakato (e c’è un link)

Netflix ha deciso da tempo di avvicinarsi a un gran numero di franchise legati al mondo dei videogiochi, a cui presto farà capolino anche quello di Resident Evil, stavolta con un nuovo show live action.

Lo show con attori in carne e ossa basato sul franchise Capcom vedrà nel cast anche Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez.

Lance Reddick sarà invece Albert Wesker, una versione che promette di essere eccezionalmente piuttosto differente rispetto all’originale.

Senza contare che è in arrivo anche Resident Evil Welcome to Raccoon City, prossimo film che vuole rompere col passato e mira a farlo a partire dai protagonisti.

Un'immagine di Lance Reddick

Ora, via PSU, è emersa la notizia secondo la quale lo script del primo episodio della serie di Resident Evil sarebbe trapelato online.

Indicato come una bozza, si tratterebbe della quinta (e potenzialmente definitiva) versione dell’episodio pilota, sebbene non sia visibile ancora il titolo ufficiale della puntata.

Se volete dare uno sguardo allo script coi vostri occhi potete farlo cliccando a questo indirizzo (ovviamente ve lo sconsigliamo nel caso in cui non vogliate spoiler di nessun genere).

La serie sarà prodotta da Constantin Film, ossia la casa di produzione estera che ha già permesso la realizzazione dei vari film dedicati alla saga Capcom.

Gran parte delle riprese si terranno in Sudafrica mentre è ancora top-secret la data di uscita di questo nuovo adattamento della serie horror campione di incassi.

Le figlie di Wesker, Jade e Billie, dovrebbero essere le protagoniste della vicenda, due sorelle estremamente diverse tra loro.

Ricordiamo che questo è il secondo progetto basato su Resident Evil che Netflix ha deciso di produrre: il primo è stato infatti il film animato Resident Evil Infinite Darnkess.

Ambientato poco dopo gli eventi del quarto capitolo della saga videoludica – e con Leon e Claire come protagonisti – noi di SpazioGames lo abbiamo recensito in tempi non sospetti.

Ma non solo: da poco è stata confermata la messa in cantiere di un’altra serie TV ispirata a un franchise videoludico di successo, che sicuramente non mancherà di emozionare una legione di spettatori.