Non solo The Last of Us: un’altra saga di videogiochi diventa una serie TV

Il mondo delle serie TV ha visto in questi tempi una vera e propria piccola invasione di progetti legati a saghe videoludiche di successo.

Basti pensare a The Last of Us, lo show tratto dal capolavoro Naughty Dog, oppure la serie dedicata a Halo attualmente in lavorazione e in uscita nel corso del 2022.

E se il primo episodio della serie dedicata alle avventure di Joel ed Ellie ha raggiunto la fine delle riprese, gli appassionati di videogiochi chiedono a gran voce anche altri progetti, tra cui la serie dedicata a Life is Strange.

Pur non sapendo se questo nuovo progetto avrà un budget stellare come la produzione HBO, è sicuramente interessante scoprire come il franchise sviluppato inizialmente da Dontnod Entertainment diventerà presto un progetto con attori in carne e ossa.

La serie TV di Life is Strange dello studio Legendary (autore di Godzilla e Detective Pikachu), annunciata nel 2016, è ancora in lavorazione e sta piano piano prendendo forma.

Shawn Mendes, il cantante e cantautore nominato tre volte ai Grammy Award, dietro a successi come “Stitches” e “Treat You Better”, ha infatti firmato per comporre la musica dello show (via GameSpot).

Andrew Gertler, manager di Mendes e partner della loro società di produzione Permanent Content, supervisionerà la colonna sonora della serie.

Legendary Television e dj2 Entertainment stanno producendo lo show, mentre Anonymous Content si è da poco unita come co-produttrice del progetto (dopo aver lavorato a serie come True Detective e 13 Reasons Why).

Al momento non sono trapelate informazioni circa il cast, il regista e i primi dettagli della trama della serie TV di Life is Strange.

Cory Lanier della Legendary supervisionerà il progetto con Greg Siegel, senior VP dello sviluppo della produzione per lo studio.

«Life is Strange è una di quelle rare proprietà intellettuali che combina personaggi e trame incredibilmente sviluppate con un gameplay profondamente coinvolgente», ha detto Siegel.

«Si presta perfettamente all’immaginazione live-action. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Square Enix, Dontnod Entertainment e dj2 per portare in vita il mondo di Arcadia Bay in un modo nuovo ed emozionante.»

La serie di videogiochi continuerà il 10 settembre con il lancio di Life is Strange True Colors, un gioco che promette di portare la saga verso nuove direzioni.

Una raccolta rimasterizzata contenente Life is Strange e Life is Strange Before the Storm è in lavorazione, ma ha subito da poco un piccolo posticipo.

