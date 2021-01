Resident Evil, remaster dei classici saranno annunciati a breve?

Capcom ha annunciato un Resident Evil Showcase lo scorso pomeriggio, e tanto è bastato per scatenare le aspettative degli appassionati.

L’appuntamento, programmato per la prossima settimana, sarà orientato alla presentazione del primo gameplay di Resident Evil Village, ma rivelerà anche i piani per la celebrazione del 25esimo anniversario della saga survival horror.

Tra questi, come abbiamo già appreso, figurerà anche un titolo multiplayer la cui beta a numero chiuso aprirà i battenti alla fine di gennaio.

Tuttavia, i fan hanno puntato altri reveal che potrebbero essere stati organizzati per l’evento, che includerebbero remaster dei classici Resident Evil per festeggiare appieno la ricorrenza.

Save the date – the #REShowcase is coming on January 21st. 7 days left until the event: 📃 https://t.co/gR3e1ZpUK7 pic.twitter.com/TNyIhhLRvU — Resident Evil (@RE_Games) January 14, 2021

“L’ipotesi” di un almeno un altro reveal nasce in seguito alla pubblicazione di un tweet in cui è possibile vedere l’interfaccia dei grandi classici di Resident Evil.

Questa gif è di gran lunga molto più pulita rispetto all’interfaccia reale dei passati capitoli della saga, e ciò sta facendo pensare ad un remaster dei primi Resident Evil.

Il logo del 25esimo anniversario aggiunto alla breve clip, inoltre, fa pensare ad un prodotto che potrebbe stare venendo realizzato per le celebrazioni.

Ad ogni modo, Capcom è solita pubblicare gif con protagonisti vecchi titoli del franchise, per cui potrebbe trattarsi semplicemente di un modo per dare un appuntamento allo Showcase dei prossimi giorni.

Alcuni pensano che sia un elaborato “save the date”, in virtù del fatto che viene mostrato un nastro d’inchiostro che, nella serie, viene usato per salvare la partita.

Per il momento, abbiamo ricevuto un breve teaser relativo a Resident Evil Village, che potrebbe aver anticipato l’inclusione di un atipico Nemesis nel gioco.