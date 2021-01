Capcom annuncia beta imminente per un misterioso Resident Evil

Qualcosa di misterioso si sta muovendo nell’ombra, in Capcom. La compagnia giapponese, che nelle scorse ore aveva messo le mani avanti anticipando che ben presto avremo novità sul suo Resident Evil Village, ha infatti annunciato una closed beta per un gioco ambientato nell’universo di Resident Evil, del quale non ci è però dato conoscere i dettagli né la natura.

Nell’annuncio, si fa riferimento a un test per un progetto che «celebra i venticinque anni di Resident Evil», e si anticipa che queste prove si svolgeranno tra il 27 e il 29 gennaio, su PlayStation 4 e su Xbox One. Se siete curiosi, potete vedere qui la pagina dove è possibile candidarsi come partecipanti alla closed beta.

Resident Evil Village avrà anche una modalità multiplayer online?

In ogni caso, sembra che non sia necessario attendere molto a lungo per saperne di più: il publisher nipponico ha infatti accompagnato la notizia alla conferma che ne sapremo di più durante l’imminente Resident Evil Showcase, che si terrà il prossimo 21 gennaio alle ore 2 AM PST, ossia le nostre 11.00 del mattino.

Al momento, tutte le ipotesi sono aperte: la closed beta riguarderà sicuramente un’esperienza multiplayer, e non ci è dato sapere se possa o meno trattarsi di qualcosa di legato a Resident Evil Village. Tuttavia, è anche vero che ora come ora il nuovo episodio principale del franchise è stato confermato solo per le console di nuova generazione, quindi se dovesse avere un multiplayer su PS4 d Xbox One ci troveremmo di fronte a un annuncio nell’annuncio.

Rimaniamo in attesa di ulteriori novità da riferirvi, quindi vi raccomandiamo di non perdere di vista le pagine di SpazioGames.