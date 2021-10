Fortnite, la sorpresa dell’evento di Halloween viene da The Walking Dead

Fortnite ha appena svelato una delle novità che sono già disponibili per tutti gli utenti del battle royale, continuando l’impressionante serie di collaborazioni con i più grandi brand di tutto il mondo.

Durante l’annuncio di Incubo 2021, l’evento ideato da Fortnite per celebrare il mese di Halloween, il battle royale di Epic Games aveva già lanciato forti indizi verso il possibile arrivo di un amato personaggio di The Walking Dead, che oggi è stato finalmente confermato.

Il tease rilasciato da Epic Games rappresentava infatti un fortissimo indizio per l’arrivo di questo personaggio, dato che era presente il suo iconico cappello.

Chissà quale sarà dunque il prossimo crossover del battle royale più famoso al mondo: a tal proposito sembrerebbe pronta una fusione con il gioco da tavolo più popolare di sempre.

Come riportato da Game Rant, Fortnite ha infatti svelato ufficialmente la skin di Rick Grimes, uno dei più amati eroi della «spaventosa» serie The Walking Dead.

Con l’occasione, il battle royale ha deciso inoltre di reintrodurre i costumi di Darryl Dixon e Michonne, arrivati l’anno scorso su Fortnite e oggi disponibili nuovamente per l’acquisto.

Gli utenti avranno la possibilità di ottenere tutti i contenuti di The Walking Dead acquistando l’apposito bundle con 2.500 V-bucks, che permetterà di accedere a tutti e tre i personaggi ed i loro accessori cosmetici.

In alternativa, se i giocatori vorranno accedere al solo Rick Grimes, potranno acquistare separatamente la sua skin per 1.500 V-bucks o con i relativi oggetti a tema in un bundle da 1.900 V-Bucks.

Rinnovare la collaborazione con la serie The Walking Dead sembra dunque un ottimo modo per celebrare la festa di Halloween: vi ricordiamo infatti che l’evento Incubo 2021 durerà fino all’1 novembre.

Rick Grimes è già disponibile per l’acquisto nel negozio in-game di Fortnite a partire da oggi, insieme alle altre spaventose skin di iconici personaggi e mostri.

Gli ultimi aggiornamenti di Fortnite non hanno però dato soltanto il via all’evento di Halloween, ma hanno anche introdotto una novità davvero piccante.

Sembrerebbe inoltre pronto a tornare uno dei luoghi più iconici del Capitolo 1, che potrebbe dunque venire reintrodotto in uno dei prossimi aggiornamenti.

A tal proposito, i dataminer hanno inoltre trovato indizi importanti sul possibile ritorno dei controversi Mech: dopo ben due anni gli utenti potrebbero rivederli sull’isola.