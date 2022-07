Resident Evil, il Wesker di Netflix non sapeva nulla sui videogiochi originali

Resident Evil è sbarcato nuovamente su Netflix, con una serie che nei giorni successivi al lancio sta facendo discutere.

Di recente i fan della serie Capcom hanno avuto anche un lungometraggio al cinema, Welcome to Raccoon City che potete recuperare anche su Amazon.

La nuova serie di Netflix aveva lasciato tutti quanti con un po’ di dubbi, e gli ultimi trailer non hanno aiutato ad avere una buona impressione.

E, come avete potuto vedere dalla nostra recensione, anche i primi episodi arrivati sulla piattaforma non ci hanno fatto cambiare idea.

E pensare che, tutto sommato, nel cast ci sono attori che avrebbero potuto anche impreziosire la serie, come Lance Reddick (che è apparso anche in Horizon Zero Dawn, curiosamente).

Per altro Reddick ha il ruolo più importante, ovvero quello di Albert Wesker che, in questa versione della storia, è il capofamiglia di un nucleo disfunzionale.

La serie purtroppo non si è rivelata granché e, come riporta PC Gamer, Reddick non aveva neanche idea che fosse basata su un videogioco.

«Non avevo idea che fosse effettivamente basato su un videogioco», ha dichiarato Reddick ai colleghi in un’intervista. L’attore conosceva solo gli altri film (quelli con Milla Jovovich, per intenderci) e quindi ha intepretato Wesker non sapendo nulla sulla versione originale del personaggio.

Va detto che l’attore deve fare il suo mestiere e non è tenuto ad essere un appassionato di videogiochi.

In questo senso, Reddick ha aggiunto che il fatto di non sapere nulla su Resident Evil sia stato in realtà un aiuto:

«Quando lo stavo facendo, non pensavo di dover interpretare un personaggio iconico già affermato, ho solo continuato a cercare di dare vita a ciò che era sulla pagina. E poi, man mano che la serie va avanti, vedi come il mio Wesker è collegato al Wesker dai giochi.»

Nonostante ciò, la serie Netflix di Resident Evil è stata decisamente un disastro, anche se a qualcuno è piaciuta comunque.

Ci sono serie Netflix ispirate ai videogiochi che sono andate molto meglio, come Arcane. Talmente tanto che è diventata un’ispirazione per qualcuno.