Mass Effect, un fan crea la sigla della serie Netflix ispirandosi ad Arcane

Sono molti i videogiochi ad avere avuto una loro serie TV ma, al momento, Mass Effect non è tra questi.

Pur avendo un DNA da blockbuster di Hollywood, che potete scoprire recuperandolo su Amazon, la saga del Comandante Shepard non ha ancora una trasposizione cinematografica o televisiva.

Se pensiamo ad Arcane, la serie Netflix ispirata a League of Legends, il cui successo ha portato Riot Games ad acquisire lo studio di animazione, la saga di Bioware meriterebbe sicuramente una sua storia.

Anche se molte volte le cose non vanno bene come sperato, come nel caso dell’ultima serie ispirata a Resident Evil.

Oltre ad essere un bellissimo show, Arcane ha colpito tutti per uno stile di animazione unico e mai visto.

Anche la sigla fa la sua buona parte, realizzata con una tecnica molto particolare, e restituendo un effetto complessivamente bello anche grazie alla musica degli Imagine Dragons.

A qualcuno si è accesa una scintilla, ovviamente un utente di Reddit, che ha realizzato la sigla di Arcane ma con i personaggi di Mass Effect.

Un fan i titoli di testa del gioco, nello stile della serie animata, e lo potete vedere qui sotto:

Il video sostituisce i modelli degli eroi di Arcane con i personaggi principali di Mass Effect.

Quindi, Vi e Jynx lasciano il posto alla Shepard donna e Liara. Successivamente ci sono brevi riprese di Kaiden al posto di Jayce, Tali al posto di Viktor, e poi Garrus che, come poliziotto, non poteva non avere il posto di Caitlyn.

Questi sono solo alcuni dei personaggi che appaiono nel video realizzato dall’utente ZeoNyph, a cui facciamo i complimenti per l’ottimo lavoro e di cui ora vogliamo una serie intera.

Nel frattempo, potete recuperare la saga gratis grazie a Prime Gaming, che li mette in offerta per un breve periodo insieme ad un’altra selezione corposa di giochi.