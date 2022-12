Resident Evil, addio ai remake dei fan (per colpa di Capcom)

Resident Evil Code Veronica non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che i fan della saga Capcom erano al lavoro su un nuovo fan remake realmente sorprendente. Abbiamo detto «erano», visto che Capcom ha detto stop al progetto.

Il successo di giochi come Resident Evil Village, che è da poco tornato in una Gold Edition (che potete fare vostra al prezzo minimo garantito su Amazon) ha dimostrato che il franchise horror di Capcom gode di ottima salute, sebbene gli appassionati chiedono da tempo il rifacimento del classico titolo uscito su Dreamcast.

Il remake fanmade non ufficiale di Resident Evil Code Veronica, realizzato da un appassionato iberico, aveva infatti tutte le carte in regola per piacere e farsi piacere.

Ora, nonostante il progetto fosse stato pianificato in uscita nel corso del 2022, a quanto pare non se ne farà più niente, come deciso dal publisher giapponese detentore dei diritti.

Come riportato da Game Rant, l’imponente progetto remake di Resident Evil Code Veronica è stato stoppato, a quanto pare a causa delle richieste di Capcom.

Per un motivo o per l’altro, pour avendo ricevuto una rimasterizzazione in HD, il capitolo in questione non ha ricevuto lo stesso trattamento di altri giochi della serie (l’ultima volta che è stato ufficialmente ripubblicato è stato nel 2011 su PS3 e Xbox 360).

Lo sviluppo del fan remake era progredito a tal punto che gli sviluppatori hanno rilasciato una demo di Resident Evil Code Veronica e annunciando l’intenzione di rilasciarlo quest’anno.

BREAKING: Per developer BriinsCroft, CAPCOM has contacted them to CANCEL their fanmade projects of RE1 and Code Veronica Remake. Unfortunately, a dark day in Fan recreations when CAPCOM has traditionally been lenient.

Too harsh or potential news to come? pic.twitter.com/RoSRveKs2h

— Biohazard Declassified TTV ROENetwork (@BioDeclassified) December 24, 2022