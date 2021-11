Già si parla dei sequel del film di Resident Evil (e c’entra Code: Veronica)

Da oggi, 25 novembre, è sbarcato nelle sale Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il reboot cinematografico del celebre survival horror targato Capcom.

Distaccandosi dalle atmosfere soffuse di Village, l’ultimo episodio della saga, il nuovo corso cinematografico del franchise di Capcom farà di tutto per restare, un po’ come accaduto con la vecchia serie di film con Milla Jovovich.

Del resto, proprio oggi su SpazioGames vi abbiamo proposto la nostra recensione del film, nella quale vi abbiamo spiegato che «al netto delle storture, Resident Evil: Welcome to Raccoon City è un film che non è in grado di farsi detestare».

Il regista del film, Johannes Roberts, ha ora parlato ai colleghi di Comicbook, circa i piani per uno o più sequel dell’avventura horror, i quali non si faranno di certo attendere.

«[L’idea dei sequel] è stata presa in considerazione. Penso che con queste cose, bisogna sempre aspettare e vedere come risponderà il pubblico, e tutto il resto», ha spiegato il cineasta.

«Penso che la convinzione fondamentale che ha permeato tutto il film, la realizzazione dell’intero progetto e il modo in cui ho diretto il cast, è stata innamorarsi del gioco.»

E ancora, «sono ossessionato dal quarto capitolo. Adoro anche Code: Veronica e anche se fa quasi parte di un universo differente. Anche Resident Evil 7 è davvero terrificante. Insomma, c’è tanta roba interessante nel mondo di Resident Evil. Potremmo anche vedere un giorno Chris Redfield che prende a pugno un masso. Ci sono molte cose che vorrei inserire.»

Ricordiamo in ogni caso che la saga di Biohazard è stata anche protagonista di Infinite Darkness, una produzione animata apparsa sul catalogo Netflix che abbiamo recensito su queste stesse pagine alcune settimane fa.