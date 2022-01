Resident Evil Code Veronica Remake sarà un regalo dei fan nel 2022

Resident Evil Code Veronica è uno di quei titoli di cui i fan chiedono un remake da diverso tempo, sebbene Capcom non abbia ancora annunciato nulla di ufficiale.

Dopo il successo di Resident Evil 3, la fame di rifacimenti dei classici della serie horror non sembra infatti essersi placata in nessun modo.

Questo appare ancora più evidente nel remake fanmade non ufficiale di Resident Evil Code Veronica, realizzato da un appassionato iberico.

Del resto, lo stesso Shinji Mikami – tra i padri del genere e della serie Resident Evil – ha di recente raccontato alcuni retroscena sul franchise e la sua visione a proposito dello spin-off.

Il gioco appare piuttosto ben fatto, come testimoniato dalla build esibita nel trailer che trovate poco sotto, il quale conferma che il lancio è previsto per il 2022.

Il video in questione mostra un segmento dell’avventura di Claire Redfield, il tutto in un’impostazione che ricorda pedissequamente quella dei remake ufficiali di RE2 e RE3.

Pur non trattandosi di un progetto made in Capcom, la qualità generale sorprende in positivo, tanto da non sfigurare in un eventuale remake in uscita.

Una demo per PC è scaricabile in inglese, spagnolo e portoghese ed è disponibile da diverse settimane sul sito Recvfanremake.

Parlando sempre di rifacimenti di un certo livello, dopo sette lunghi anni di lavoro l’incredibile Resident Evil 4 HD Project mod verrà lanciato su PC molto presto.

Ma non solo: anche il demake di Resident Evil 4, re-immaginato come un classico capitolo disponibile su PSOne, è davvero da non perdere.

Se amate la saga di Biohazard, non dimenticate anche di recuperare la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, uscito nelle sale solo poche settimane fa.