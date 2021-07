Resident Evil 7 superiore a Resident Evil 2, Kotaku non ha dubbi

La serie Resident Evil è più chiacchierata e amata che mai. Dopo la pubblicazione lo scorso mese di maggio di Resident Evil Village, l’attenzione intorno al franchise horror di casa Capcom è tornata alle stelle, al punto che il personaggio di Lady Dimitrescu – come ricorderete – divenne un vero e proprio tormentone del web, traducendosi da subito in una nuova icona della saga.

La longeva serie di Leon S. Kennedy, Jill Valentine e compagni ha diversi videogiochi estremamente riusciti, mentre altri hanno sempre attirato maggiori polemiche per le loro direzioni. È il caso, ad esempio, delle derive action viste in Resident Evil 5 e Resident Evil 6, che nonostante il successo di vendite portarono il pubblico a guardare più freddamente all’universo di Umbrella.

A tal proposito, quando eravamo in attesa dell’uscita di Village il nostro veterano Marcello Paolillo firmò la classifica dei migliori e peggiori episodi di Resident Evil, premiando il quarto capitolo con l’oro, Resident Evil 2 con l’argento e Code Veronica con il bronzo – visto che siamo in tema di Tokyo 2020.

Una classifica molto diversa da quella, altrettanto interessante, stilata dai colleghi del noto sito specializzato Kotaku: nella loro classifica, infatti, a spiccare è soprattutto l’amore riservato al recentissimo Resident Evil 7, capace – nonostante alcuni siano discordi sul suo uso della soggettiva – di accomodarsi in seconda posizione, dietro al solo Resident Evil 4.

Nella sua analisi che accompagna la classifica, Kotaku spiega la sua posizione: «alcuni di voi saranno sorpresi che uno degli episodi dell’epoca first-person shooter di Resident Evil sia così in alto in classifica, ma ecco la questione: Resident Evil 7 spacca. È uno dei giochi più spaventosi della serie, suona come una bella pausa dalla lore soverchiante degli episodi precedenti e introduce un gameplay e uno stile tutti nuovi per Resident Evil».

Resident Evil 2 è uscito originariamente nel 1998

Dal momento che, scrive Kotaku, il franchise ha sempre cercato di evolvere nel tempo, la testata ha scelto di premiare i rischi che Capcom ha deciso di prendersi, pur consapevole che non tutti hanno amato e tutt’oggi amano la visuale in prima persona, per cercare di dare nuova vita a Resident Evil dopo l’offerta ludica deludente del quinto e del sesto capitolo.

A sorprende probabilmente di più è quanto Resident Evil 7 in questa speciale classifica sia più in alto di mostri sacri e grandi classici come Resident Evil 2, ad esempio, che si accontenta “solo” della terza piazza, e di Resident Evil 3, situato molto più indietro. Di seguito, la classifica completa secondo Kotaku:

Resident Evil 4 Resident Evil 7 Resident Evil 2 Resident Evil Village Resident Evil: Code Veronica Resident Evil 3 Resident Evil 0 Resident Evil 5 Resident Evil Resident Evil 6

Nel frattempo, gli appassionati della saga sono anche in attesa di novità su RE: Verse, il multiplayer di Village che è stato rinviato al prossimo anno.

Oltretutto, la serie ha visto da poco l’arrivo su Netflix di Infinite Darkness, produzione in CG che abbiamo recensito sulle nostre pagine e che, sebbene abbia qualcosa da dire agli appassionati, presta il fianco a più di una critica.

Mentre è in lavorazione anche un nuovo film che vuole essere il più fedele possibile ai videogiochi, almeno negli intenti, insistenti voci vorrebbero un remake di Resident Evil 4 essere il prossimo videogioco in arrivo da casa Capcom. Per il momento la casa giapponese non si è pronunciata in merito, ma considerando quanto indizi si sono allineati, l’annuncio ufficiale potrebbe essere solo una formalità.