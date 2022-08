Resident Evil 5 «rivive» sulla prima PlayStation (ed è un sogno per i nostalgici)

la saga di Resident Evil, nel corso della sua lunga vita, ha sicuramente visto alti e bassi: da capolavori come i primi due episodi, a giochi il discusso Resident Evil 5, che o si amano o si odiano.

Il gioco, che si trova anche su Amazon a prezzo stracciato, prendeva infatti la base posta da Resident Evil 4 e la innestava in una nuova avventura con Chris Redfield e Sheva Alomar come protagonisti.

Mentre il quarto capitolo del franchise horror riceverà a breve un remake che promette faville, il quinto capitolo è stato messo in disparte da Capcom.

Ora, come accaduto di recente anche con Code Veronica, anche Biohazard 5 ha ricevuto un vero e proprio demake a 32-bit.

Come riportato anche da DSO Gaming, Rustic Games BR ha condiviso un video piuttosto interessante, che mostra come sarebbe potuta essere una versione PS One di Resident Evil 5.

Rimanendo fedele ai capitoli classici, specie i primi tre usciti sulla PlayStation originale, questo demake presenta sia Chris che Sheva.

Rustic Games BR ha inoltre utilizzato le classiche angolazioni fisse della telecamera e gli altrettanto tipici controlli tank. Poco sotto, potete ammirare un vide che mostra il risultato finale.

Il risultato finale, poco sorprendentemente, è un gioco dotato di un aspetto e una giocabilità tremendamente simili ai primi tre Resident Evil apparsi per la PlayStation a 32-bit. Purtroppo, al momento in cui scriviamo non ci risulta che questo demake di RE5 sia scaricabile a piacimento.

Restando in tema di rifacimenti in chiave nostalgica, qualcuno ha di recente dato vita a un demake di Bloodborne realmente sorprendente, in grado di esaltare tanto i fan dei souls quanto quelli dei giochi per la prima console Sony.

Ma non solo: un content creator ormai divenuto celebre per quanto riguarda i concept trailer in Unreal Engine 5, ha dato vita a un vero e proprio incubo a occhi aperti realizzando il suo trailer di Resident Evil 9.