Resident Evil 4 VR, svelato un amatissimo DLC gratis: ecco quando arriva

Resident Evil 4 VR può sicuramente essere considerato un grande successo per Capcom e Meta: la reinterpretazione in realtà virtuale di uno dei capitoli più amati del franchise è riuscito a conquistare nuovamente pubblico e critica.

Il rifacimento del quarto capitolo del franchise, disponibile solo su Oculus Quest 2, sembra sia stato convincente al punto da convincere gli sviluppatori a non abbandonare il progetto, ma di annunciare anzi nuovi DLC gratis.

Vale comunque la pena di ricordare che non si è trattato di un’esperienza identica alla produzione originale: alcuni contenuti sono stati tagliati e censurati, come ammesso da Facebook stesso, per adattare il gioco agli standard odierni.

Questo però nulla ha tolto alla bellezza del titolo in realtà virtuale, talmente divertente che i giocatori hanno deciso di farsi da soli Resident Evil 2 e 3 in VR.

Nonostante non sia tecnicamente ancora arrivato un annuncio ufficiale, sembra che il canale YouTube ufficiale di Oculus abbia caricato per errore un nuovo trailer di annuncio per Resident Evil 4 VR, andato online prima del previsto e velocemente tolto da occhi indiscreti.

Biohazard Declassified è però riuscito a scoprirlo e scaricarlo in tempo, ricaricando il video in questione sul proprio canale (via PC Gamer): l’annuncio è che su Resident Evil 4 VR è in arrivo l’amatissima modalità Mercenari come DLC gratuito.

Si tratta di una delle più apprezzate feature del franchise, che farà il suo ritorno nel titolo disponibile in esclusiva su Oculus Quest 2, che a breve sarà rinominato Meta Quest 2 come parte della riorganizzazione di Facebook.

Al momento è stato rivelato soltanto che arriverà nel 2022 come parte di un aggiornamento gratuito: potete osservare qui sotto il trailer di annuncio.

Non è stata ancora svelata dunque una finestra di lancio più precisa, né è stato specificato se questa modalità Mercenari avrà o meno una componente multiplayer.

Dato che il trailer è emerso in rete prima del previsto, toccherà con ogni probabilità aspettare un annuncio ufficiale degli sviluppatori: i fan dovranno dunque pazientare prima di scoprire ulteriori dettagli.

Resident Evil 4 VR ha offerto la possibilità di rivivere la terrificante avventura del franchise survival horror come se fossimo davvero presenti: per chi volesse però affrontarlo veramente dal vivo, si può cominciare con un oggetto a grandezza naturale davvero orrendo.