Resident Evil 4 VR, ecco il gameplay (e i primi dettagli sul remake)

Resident Evil 4 VR è stato tra i protagonisti dello showcase Oculus di stanotte, in cui è stato esibito un nuovo gameplay per il remake.

Il gioco, annunciato all’ultimo appuntamento di Capcom dedicato tra gli altri a Village, è in arrivo nel corso del 2021 su Oculus Quest 2.

Si tratta di un rifacimento in prima persona e per la realtà virtuale del classico della software house giapponese, sebbene non sia quello tanto chiacchierato che arriverà (pare) più avanti.

In occasione dell’Oculus Gaming Showcase, Resident Evil 4 VR si è esibito in un gameplay di poco meno di 30 secondi e ha rivelato tanti dettagli sul suo gameplay – e sulle operazioni di rimasterizzazione.

Il port per Oculus Quest 2 è stato realizzato con la collaborazione di Armature Studio, che ha rilavorato armi ed elementi «come oggetti fisici che puoi prendere e con cui puoi interagire».

Sarà possibile, grazie a questo lavoro, prendere le armi dal proprio corpo anziché andare nel menu dell’inventario e gestire un’arma per mano con i controller Touch.

Si potrà tuttora muovere in prima persona usando lo stick analogico, ma lo sviluppatore ha implementato movimenti liberi grazie ai controller di Oculus.

È stato aggiunto il supporto al teletrasporto e al movimento room-scale, in modo che si possa scegliere a proprio piacimento quale tipo di controlli adottare.

La rimasterizzazione ha riguardato oltre 4.500 texture che sono state ridipinte o hanno avuto un aumento della risoluzione.

Le animazioni dei personaggi sono state convertite fedelmente all’Unreal Engine e sono rimaste immutate dal materiale sorgente originale, e tutte le cutscene saranno presentate nel loro formato originale.

Ulteriori aggiornamenti arriveranno presto, confermano da Oculus, mentre il lancio su Quest 2 è confermato per quest’anno.

Per tutti i particolari sul visore di Facebook, vi rimandiamo all’annuncio formale dell’ultimo dispositivo Facebook, con i dettagli sul prezzo se siete interessati.

Il prossimo appuntamento con la saga di Resident Evil è con Village, il nuovo capitolo della saga survival horror, di cui abbiamo appena provato una demo iniziale.

Non tutti gli aspetti di quella versione dimostrativa ci hanno convinto appieno e ne abbiamo discusso in quattro punti.