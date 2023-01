Resident Evil 4 Remake rinvitato per non essere oscurato da un altro gioco?

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi di inizio 2023, sebbene in molti temono che il ritorno di Leon S. Kennedy possa essere posticipato.

Il rifacimento del quarto episodio della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) dovrebbe infatti vedere la luce il prossimo mese di marzo, sebbene da giorni i fan sono alquanto preoccupati.

Come riportato nei giorni scorsi infatti, l’imminente remake di Resident Evil 4 ha cambiato le informazioni sulla data di uscita su Steam.

Ora, come riportato anche su ResetEra, c’è un altro gioco che ha scelto il 24 marzo 2023 come data di uscita: per questa ragione Capcom potrebbe decidere di rinviare il suo big.

La data di uscita di Atelier Ryza 3 è stata recentemente spostata da febbraio a marzo, più precisamente il 24 del mese, ossia lo stesso giorno scelto per Resident Evil 4 Remake.

Anche se il gioco Capcom è di fatto “arrivato per primo”, nulla esclude che Capcom possa aver deciso di posticipare il suo survival horror proprio per evitare che quest’ultimo venga in qualche modo oscurato dall’RPG di Koei Tecmo.

Poco sotto, il tweet del publisher di Atelier Ryza 3 che conferma la nuova data di uscita del gioco:

A message from the Atelier Ryza 3 producer.#AtelierRyza3: Alchemist of the End & the Secret Key will now release on March 24th, Friday 2023. Thank you for your patience.https://t.co/iYG6ZiqwdX pic.twitter.com/xlPWnyQ1Z1 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) January 18, 2023

La pagina Steam del remake di Resident Evil 4 ha infatti da poco cambiato la data di uscita del gioco dal 24 marzo 2023 a un vago “in arrivo”, cosa questa che portato i fan a pensare che Capcom possa avere intenzione di posticipare la data di uscita dell’avventura di Leon S. Kennedy. Vi terremo aggiornati nel caso di improvvise comunicazioni ufficiali.

Anche un altro titolo davvero molto atteso, ossia Starfield, potrebbe in qualche modo essere posticipato, sebbene anche in questo caso non vi è ancora nulla di ufficiale.

Restando in tema Resident Evil 4 Remake, Capcom avrebbe deciso di cambiare il destino del cane intrappolato in una trappola per animali.

Vero anche che, da quello che è stato reso noto nei mesi scorsi, il rifacimento sarà molto fedele all’originale, visto che a quanto pare anche la longevità sarà più o meno la stessa.