Resident Evil 4 Remake, c’è un «enigma» sulla data di uscita

Resident Evil 4 Remake è uno dei titoli più attesi della prossima stagione, sebbene sono in molti a temere che il ritorno di Leon S. Kennedy possa essere rinviato.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) dovrebbe infatti vedere la luce a breve, ossia il prossimo mese di marzo di quest’anno.

Dopo gradite conferme circa il fatto che il gioco non subirà alcun taglio, è emerso ora un dubbio sulla release segnalato dall’utenza PC.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, l’imminente remake di Resident Evil 4 ha cambiato le informazioni sulla data di uscita su Steam.

La pagina Steam del remake di Resident Evil 4 ha cambiato la data di uscita del gioco dal 24 marzo 2023 a un vago “in arrivo”, cosa questa che portato alcuni fan a pensare che Capcom possa avere intenzione di posticipare la data di uscita del gioco.

La cosa ha fatto temere ad alcuni fan che l’imminente survival horror possa subire un ritardo nella data di uscita, al momento atteso sempre per il 24 marzo 2023.

Vero che, dopo l’annuncio iniziale, sono stati apportati alcuni cambiamenti circa i piani di rilascio del remake: quando Capcom ha annunciato per la prima volta il gioco, questi sarebbe dovuto essere un’esclusiva next-gen, sebbene nei mesi successivi all’annuncio il publisher ha aggiunto PS4 all’elenco delle piattaforme che supporteranno il gioco.

Si vocifera anche che una versione Xbox One del remake di Resident Evil 4 possa vedere la luce, ma al momento in cui scriviamo non è stato annunciato nulla di ufficiale.

Al momento, non è stato reso noto nulla di confermato riguardo a un potenziale ritardo della data di uscita del gioco, quindi prima di disperare attendiamo comunicazioni da parte di Capcom che – per inciso – potrebbero non arrivare mai.

Vero che un altro big atteso quest’anno, ossia Starfield, potrebbe in qualche modo essere posticipato, sebbene anche in questo caso restiamo ancora nella zona dei rumor.

Parlando ancora dell’horror, in Resident Evil 4 Remake Capcom avrebbe deciso di cambiare il destino del cane intrappolato in una trappola per animali.

Ma non solo: da quello che è stato reso noto il gioco sarà molto fedele all’originale, visto che a quanto pare anche la longevità sarà più o meno la stessa.