Resident Evil 4 Remake pubblicizzato per una console… su cui non uscirà

Sembra proprio che qualche rivenditore di videogiochi estero abbia pubblicizzato l’imminente remake di Resident Evil 4 per Xbox One, anche se – di fatto – l’attesissimo survival horror non è mai stato annunciato per la piattaforma Microsoft.

Il rifacimento del quarto episodio della serie horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) vedrà la luce il prossimo mese di marzo, sebbene non uscirà sulla console old-gen della Casa di Redmond.

Quando Capcom ha annunciato per la prima volta il remake di Resident Evil 4, è stato confermato che il gioco avrebbe visto la luce solo su piattaforme next-gen, ossia PC, PS5 e Xbox Series X. Da allora, tuttavia, il publisher ha ampliato gli orizzonti, includendo anche PlayStation 4 nella rosa di piattaforme.

Quando Capcom ha confermato che il rifacimento sarebbe arrivato su PlayStation 4, la notizia ha generato reazioni contrastanti da parte dei fan, sebbene qualcuno sembra ancora convinto che prima o poi il gioco possa uscire anche su One (via Game Rant).

Da un lato, coloro che non hanno ancora effettuato l’aggiornamento a PS5 erano felici di poter giocare al remake di Resident Evil 4 senza dover acquistare una nuova console. D’altro lato, i giocatori Xbox si sono chiesti perché il gioco sia in arrivo su PS4 e non sia stata annunciata una versione One del gioco.

Ciò non ha impedito a diversi rivenditori di videogiochi di pubblicizzare proprio una versione Xbox One di RE4 Remake, probabilmente giunti alla conclusione che tale prodotto è in arrivo anche sull’altra console old-gen di punta, considerando l’uscita di PS4.

Una di queste pubblicità “ingannevoli” del remake per Xbox One è stata individuata dall’utente di Reddit ‘ARKGENIUS09’.

Sebbene Capcom non abbia annunciato ufficialmente una versione Xbox One del gioco, ciò non significa che tale edizione non si materializzerà, prima o poi.

In effetti, alcune voci di corridoio hanno affermato che una versione Xbox One del remake di Resident Evil 4 esiste, anche se, al momento in cui scriviamo, Capcom non abbia proferito parola. Vi terremo aggiornati.

Nel mentre, sembra che la data di uscita di Resident Evil 4 Remake sia nuovamente visibile su Steam, cosa questa che confermerebbe il lancio per marzo.

Ma non solo: se non l’avete ancora fatto date anche un’occhiata al gioco in movimento, oltre a dare uno sguardo ai contenuti delle splendide edizioni speciali del gioco.