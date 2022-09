Resident Evil 4 Remake, dopo PS4, pare uscirà anche su un’altra console

Capcom è attualmente al lavoro su Resident Evil 4 Remake, rifacimento del grande classico uscito in origine su console Nintendo GameCube diversi anni fa.

Il remake del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate in versione originale su Amazon a prezzo davvero interessante) uscirà infatti il 24 marzo 2023.

Dopo averlo ammirato in movimento. diverse settimane fa, il gioco sembra comunque promettere bene, sia per i fan storici che per i nuovi arrivati.

Ora, dopo la notizia che il gioco sarebbe uscito anche su PS4, è giunta un’indiscrezione che lo vedrebbe in arrivo anche su un’altra console.

Come segnalato su ResetEra, sembra che sia stata avvistata da alcuni giocatori particolarmente attenti anche una versione per Xbox One di Resident Evil 4 Remake.

Questa edizione non ancora confermata ufficialmente da Capcom avrebbe infatti fatto capolino su Amazon UK, come riportato dall’insider Idle Sloth.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, non sorprende che la Casa di Mega Man possa decidere di fare uscire il gioco anche sull’ultima console mancante all’appello (perlomeno, tra quelle big del settore).

(FYI) Resident Evil 4: Remake for Xbox Series X|S and Xbox One spotted on Amazon UK It was supposed to be only coming to for current gen and PS4 consoles. Source:https://t.co/Pkz2lauOxZ pic.twitter.com/T4jrOFyf9g — Idle Sloth (@IdleSloth84_) September 23, 2022

Attendiamo quindi una conferma da parte di Capcom, per quanto concerne questa versione per console Xbox One di Resident Evil 4 Remake, la quale dovrebbe uscire in concomitanza con tutte le altre, vale a dire il 24 marzo del prossimo anno.

Restando in tema, negli ultimi mesi Resident Evil 4 è tornato con una versione pensata esclusivamente per la realtà virtuale, davvero ben fatta e sicuramente apprezzata da tutti i fan della serie horror.

Ma non solo: i primi video comparativi tra il remake in uscita e l’originale, hanno messo in mostra il fatto che RE4 – da qualsiasi punto di vista lo si guardi – resta un gioco seminale e sempre degno di attenzioni.

Parlando invece dei prossimi capitoli, Capcom avrebbe accennato a Resident Evil 9, andando infatti a toccare la questione legata alla prima e alla terza persona.