Resident Evil 4 Remake, ecco cosa cambierebbe Shinji Mikami

Resident Evil 4 è uno di quei videogiochi importanti nella storia, non solo per Capcom ma per tutto il medium.

Un titolo così importante, per la rivoluzione che ha scatenato, da essere alla base di tutta la saga di Resident Evil, tra cui anche l’amatissimo ultimo capitolo.

Un’eredità che ha fatto molto bene al titolo, visto che Resident Evil Village ha venduto con una velocità impressionante.

Resident Evil 4 è un titolo di cui si chiede tantissimo un remake, intorno a cui si sono create tantissime voci di corridoio, alcune delle quali hanno messo in mezzo anche un film.

Resident Evil 4 Remake è un progetto di cui, formalmente, non si sa nulla. Sono state tante le voci di corridoio ma manca ancora la conferma di Capcom.

In attesa di avere qualche informazione definitiva, di recente Shinji Mikami si è espresso al riguardo, commentando anche la sua opera originale.

Il leggendario creatore della saga è stato intervistato di recente dai microfoni di VG247, e nella lunga chiacchierata Mikami ha detto la sua anche sull’eventuale remake di Resident Evil 4.

Shinji Mikami ha svelato un curioso retroscena sul titolo, riguardo la trama del gioco, che spera possa essere migliore nell’eventuale remake.

Dopo aver svelato che, all’epoca, impiegò solo tre settimane per scrivere tutta la sceneggiatura, ha condiviso le sue speranze per il remake:

«Sarebbe ottimo se Capcom possa fare un buon lavoro e rendere la storia migliore, e mettere insieme un ottimo prodotto. I fan lo vorrebbero molto, e quindi è una buona cosa.»

Nell’attesa c’è chi ha voluto fare il suo lavoro di rimaneggiamento del titolo originale, fornendo una versione aggiornata di Resident Evil 4 che fa sognare.

Siamo tutti in trepidante attesa che RE4 Remake possa diventare reale, anche e soprattutto quando qualcuno nella produzione si fa sfuggire le presunte prime immagini.