Resident Evil 4 Remake è bello, ma per GameBoy Advance è bellissimo

Resident Evil 4 Remake è da poco arrivato sugli scaffali dei negozi, sebbene i fan si stiano dilettando a modificare il gioco per renderlo più nostalgico, grazie ora una demake in stile GBA.

Il remake del quarto capitolo della serie horror di Capcom (che trovate su Amazon a prezzo interessante) propone tante novità e una grafica decisamente più al passo coi tempi rispetto al gioco originale.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato a chiare lettere che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, dopo che un fan ne ha trasformato una location con le telecamere fisse dei primi RE classici, è ora il turno della versione in stile GameBoy Advance.

Come riportato anche da The Gamer, un fan di nome 3DSage sta progettando il “suo” remake di Resident Evil 4 per la console portatile di Nintendo.

3DSage è un appassionato di Game Boy Advance, visto che ha già trasformato la piattaforma un un controller wireless, creando anche il suo motore di gioco 3D personalizzato per GBA.

Ora, il fan in questione ha fatto progressi incredibili nel rifacimento di Resident Evil 4 in chiave retrò. Poco sotto, un breve video che mostra il gioco in movimento.

Resident Evil 4 Remake is perfection. It inspired me to create a Game Boy Advance version. Maybe the shooting range or Pueblo is possible. Hopefully I can add more. #RE4R #ResidentEvil4#ResidentEvil4Remake #GBA #coding #3D

Link:https://t.co/6UCnlEvj0N pic.twitter.com/KnH1CjV8bX — Sage (@3DSage) April 2, 2023

Come si può vedere nel video poco sopra, 3DSage ha già ottenuto uno sprite di Leon, oltre ad aver creato una mappa 3D più che ottima.

Secondo l’autore, è probabile che vedremo il poligono di tiro o il Pueblo ricreato nel suo motore di gioco 3D personalizzato per GBA piuttosto che il castello di Salazar, ma è comunque piuttosto impressionante per una console portatile che ormai ha più di due decenni.

Restando in tema, il finale del quarto capitolo potrebbe aver lasciato un indizio sul prossimo progetto Capcom in arrivo.

Ma non solo: i fan continuano a scoprire ogni giorno nuovi segreti interessanti, visto che nelle scorse ore è stato svelato come sconfiggere un boss senza fatica e in un solo secondo.