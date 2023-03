Il castello di Resident Evil 4 Remake con le telecamere fisse è nostalgia pura

Resident Evil 4 Remake è da poco arrivato sugli scaffali dei negozi, sebbene i fan si stiano dilettando a modificare il gioco per renderlo più… classico.

Il remake del quarto episodio della saga horror targata Capcom (che trovate su Amazon a prezzo interessante) propone tante novità e una grafica decisamente più performante rispetto al gioco originale.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo raccontato a chiare lettere che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, dopo che un fan lo aveva già fatto con la demo ufficiale, un’intera sezione del gioco è stata trasformata con le telecamere fisse dei primi RE classici.

Come riportato anche da Wccftech, in un nuovo video, condiviso su YouTube da Enveloping Sounds, lo strumento gratuito Cam di Frans Bouma viene usato per mostrare il Castello del remake come fosse una location di uno dei primi titoli della serie.

Inutile dire che il risultato finale è incredibile, anche se non facilmente giocabile, dato che la telecamera fissa sarebbe un problema enorme nelle sequenze di combattimento.

Poco sotto, un video che mostra il lugubre castello di RE4 Remake con telecamere fisse.

Restando in tema, in molti si sono chiesti ciò che gli abitanti del villaggio spagnolo urlano al povero Leon S. Kennedy. Qualcuno ha da poco deciso di tradurre le frasi (e noi lo abbiamo fatto in italiano).

Ma non solo: un fan decisamente appassionato ha deciso di migliorare tecnicamente il gioco, nei limiti delle possibilità, per un risultato davvero notevole.

Infine, ricordiamo per chi non lo sapesse che è anche in arrivo la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, non presente nel gioco base.