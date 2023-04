Resident Evil 4 nasconderebbe un indizio sul prossimo remake Capcom

Resident Evil 4 Remake è uscito da manciata di giorni, sebbene i fan Capcom stiano già pensando ai prossimi rifacimenti che arriveranno nei prossimi anni.

La nuova versione del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è stata rilasciata il 24 marzo 2023 col suo carico di novità e non solo.

Ora, sono in molti a domandarsi se ci sia qualche piano al riguardo da parte di Capcom di riportare in auge giochi come Resident Evil Code Veronica, sebbene a quanto pare gli indizi puntino ad altro.

Difatti, come riportato anche da The Gamer, RE4 Remake lascerebbe intendere che il prossimo rifacimento di casa Capcom potrebbe essere proprio quello di Resident Evil 5.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul finale di Resident Evil 4 Remake. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Considerando il successo di tutti i remake di Resident Evil di Capcom, continuare anche con altri capitoli della serie dopo Resident Evil 4 sembra una scelta obbligata.

Sebbene il remake di Resident Evil 5 non sia ancora stato confermato, il finale del nuovo RE4 lascia intendere chiaramente che il gioco si farà.

Il finale del remake di Resident Evil 4 contiene infatti alcuni chiari accenni a un remake di Resident Evil 5, tra cui un breve accenno a Excella Gionne e un giardino in cui Chris e Sheva scoprono la fonte del Progenitor Virus.

La scena finale del gioco mostra Ada Wong che vola via in elicottero mentre parla con il villain storico della serie Albert Wesker, al quale decide di non consegnare una fiala contenente l’ambra Plagas.

L’apparizione di Wesker è un indizio più che sufficiente a far pensare a un prossimo remake di Resident Evil 5, visto che di fatto è lui il supercattivo del gioco in questione. Staremo a vedere.

Restando in tema, qualcuno ha aperto un sondaggio su quale rifacimento dovrebbe essere realizzato in futuro, e i fan sembrano avere le idee chiare.

Ma non solo: Capcom ha voluto ricordarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, non presente nel remake base.

Infine, pochi giorni fa un datamine avrebbe svelato riferimenti a Separate Ways su Resident Evil 4 Remake: un nuovo DLC gratis potrebbe quindi essere in arrivo.