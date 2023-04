Resident Evil 4 Remake, scoperto un trucco per battere un boss in 1 secondo

Resident Evil 4 Remake è uscito da pochi giorni, sebbene i fan del titolo Capcom si stanno dilettando a scoprire chicche e curiosità sul gioco in questione.

Il rifacimento del quarto capitolo della saga di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo notevole) è stato rilasciato a fine marzo, mettendo d’accordo critica e pubblico.

Ora, mentre il finale del gioco sembrerebbe nascondere un anticipazione del prossimo remake Capcom, alcuni giocatori si stanno dilettando in imprese davvero epiche.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, qualcuno ha scovato un trucco per battere uno dei boss del gioco in appena un secondo (nel vero senso della parola).

Attenzione: da ora seguono spoiler sui boss di Resident Evil 4 Remake. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Non appena un gioco viene pubblicato, i fan trovano il modo di rendere le cose più facili, e il remake di Resident Evil 4 non fa eccezione: qualcuno ha scoperto un modo per rendere più facile la boss fight delle cosiddette Chainsaw Sisters.

Il canale YouTube Bear Gaming Asia ha pubblicato un video mostra un playthrough del combattimento contro le “sorelle” in questione. In genere si tratta di una battaglia piuttosto intensa, ma Bear Gaming Asia fa sembrare lo scontro coi due nemici una passeggiata di salute.

Il trucco consiste nel caricare il Bolt Thrower con delle mine esplosive e, poco prima della scena tagliata che dà inizio al combattimento, il giocatore punta l’arma contro la lampadina che pende in alto, sparando una serie di mine.

Subito dopo aver fatto partire la cutscene che fa apparire le sorelle dal muro, entrambi i nemici vengono immediatamente colpiti da una grande esplosione che li uccide e pone fine al combattimento in appena un secondo. Non male, insomma.

Restando in tema, Capcom ha voluto comunicarci che è in arrivo anche la modalità “The Mercenaries” sotto forma di DLC gratuito, non presente nel gioco base.

Ma non solo: pochi giorni fa un datamine piuttosto affidabile avrebbe svelato riferimenti a Separate Ways su Resident Evil 4 Remake, con un nuovo DLC gratis che potrebbe di fatto essere in arrivo.