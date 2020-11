DualSense compatibile con Steam (ma coi suoi limiti)

Steam avrebbe già ricevuto il supporto ufficiale al DualSense, il nuovo e avveniristico controller presente in ogni confezione di PS5 (in vendita anche separatamente).

L’ultimo aggiornamento del client in versione beta ha infatti permesso ai giocatori su PC di far riconoscere il pad di PlayStation 5 alle API di Steam. A quanto pare, però, c’è un limite (o sarebbe meglio parlare di limiti): la vibrazione (incluso il ricercatissimo feedback aptico), il trackpad e i giroscopi del controller non sono ancora operativi.

Vale a dire quindi che molte delle caratteristiche chiave del DualSense non sono attivate nel caso in cui si decidesse di usare il pad via Steam. A quanto pare, però, il supporto verrà ottimizzato con un aggiornamento previsto nei prossimi mesi, sebbene al momento non sono chiare le tempistiche.

As expected both new controllers are now supported by the Steam API, Xbox series X controller support looks like more solid than Dualsense, however a deeper support for this last one will be added too, right now it's only initial support which is great to start using it. pic.twitter.com/HuDXFvt4pX — Al (@Morwull) November 13, 2020

Ricordiamo, in ogni caso, che Steam ha detto sì anche al supporto al nuovo Xbox Wireless Controller di Xbox Series X|S, il cui ultimo aggiornamento del client lo ha reso totalmente compatibile e senza troppi difetti di sorta.

In Italia DualSense è disponibile nei negozi da ora, in attesa al lancio di PS5 in Europa e in Italia, previsto a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno. Ricordiamo che la console sarà offerta in due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray, mentre una seconda Only Digital priva quindi dello stesso lettore.