Resident Evil 2 diventa Dead Space, grazie una mod straordinaria

C’è solo un modo per unire Resident Evil 2 e Dead Space in una sola esperienza videoludica, ed è ovviamente grazie al lavoro dei modder.

I quali hanno preso come riferimento il bellissimo remake del secondo capitolo della saga Capcom, lavorando di cesello per inserire Isaac Clarke nel gioco.

L’amato survival horror di Electronic Arts è rimasto nel cuore di molti e, come sapete, è in arrivo anche un remake di Dead Space.

Mentre un altro remake è in arrivo, o almeno lo stiamo aspettando con ansia, per uno dei Resident Evil più amati di sempre.

Qualcuno deve essere davvero un grande fan dei survival horror, in particolare di Resident Evil 2 e Dead Space, per aver deciso di unire i due giochi in una cosa sola.

Il lavoro del modder 4Koddda trasforma non solo il protagonista di Resident Evil 2 Remake, ma anche altri svariati personaggi, nei corrispettivi di Dead Space.

Leon si guadagna diverse skin da Dead Space 2, con tanto di testa di Isaac completamente animata, così Claire che può indossare altrettante skin, ma anche un taglio di capelli che la fa sembrare Ellie Langford.

E non mancano le personalizzazioni di Mr.X, che con questa mod ottiene due differenti skin da necromorfo da tutta la saga.

Come potete vedere dal video qui sopra si tratta, come di consueto, di un lavoro davvero di finezza. Anche perché le armi sono state ricostruite per essere più futuristiche, in linea con l’estetica di Dead Space.

Se non volete davvero saperne di aspettare il remake di Dead Space, potete scaricare la mod in questione dall’immortale NexusMods, ed ingannare l’attesa in questo modo.

Quanto migliorerà la grafica dell’atteso remake? Una volta tanto c’è una risposta precisa, o per meglio dire una foto che ci può dare una risposta precisa.

Una mod del genere l’avevamo vista anche con Resident Evil 3, dove Jill diventava ancora più temibile con la tuta del Doom Slayer.