Dead Space Remake, quanto migliorerà la grafica? Un’immagine di confronto ufficiale risponde

Dopo essere stato a lungo chiacchierato e a lungo al centro dei desideri degli appassionati, il ritorno di Dead Space è diventato realtà e, come vi abbiamo riferito, solo pochi giorni fa Electronic Arts ha tenuto un livestream per fornire piccoli aggiornamenti sul progetto.

Il gioco, firmato da EA Motive – già autore recentemente di Star Wars Squadrons – promette di mantenersi fedele alle atmosfere della controparte originale, seppur con degli accorgimenti e delle migliorie che vadano a rendere l’esperienza più attuale, anche con qualche taglio che ha un po’ preoccupato i fan.

Tra le attualizzazioni dell’esperienza rientra, ovviamente, anche quella tecnologia: il comparto grafico, affidato a Frostbite Engine, subirà un netto salto in avanti e, sebbene la USG Ishimura mostrata durante il livestream fosse ancora embrionale, visti i lavori in corso sul gioco, c’è un’immagine di confronto ufficiale che ci dà un’idea di come sarà la grafica rispetto al Dead Space originale.

Sui suoi canali, infatti, EA Motive ha diffuso uno screenshot in cui affianca due fotogrammi identici, uno preso dall’originale e uno proveniente da Dead Space Remake.

Mentre è interessante notare come lo scenario sia molto fedele, con solo qualche modifica in termini di lunghezza del corridoio, la gestione delle luci fa ovviamente la differenza: nel Remake, il nostro Isaac presenta riflessi sulla schiena e sul casco, e anche l’atmosfera dello scenario è modificata dal fatto che su alcune superfici si rifletta della luce, a confronto con il primo in cui le aree illuminate non permettevano di far irradiare quelle circostanti.

Da notare anche la palette dei colori che, prima molto più vicina al grigio/blu, strizza anche abbastanza l’occhio al verde, in questo caso. Potete vedere voi stessi l’immagine di confronto e farvi un’idea più precisa in prima persona.

Thanks, EA Motive

Vedremo ovviamente se e come questo comparto grafico subirà ulteriori cambiamenti da qui all’uscita del gioco, che è tutt’altro che dietro l’angolo.

Per riuscire nell’intento di rendere merito al Dead Space originale, EA Motive sta mettendo insieme un team di veterani, tra cui può contare anche su nomi di spicco che lavorarono ad Assassin’s Creed Valhalla.

Inoltre, è stato già reso noto che, dal punto di vista della regia, il gioco sarà narrato con un piano sequenza, ossia un’inquadratura unica senza stacchi – come abbiamo visto ad esempio in God of War o Metal Gear Solid V.