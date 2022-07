Resident Evil 2 diventa davvero next-gen grazie a un fan italiano

Capcom ha recentemente rilasciato un aggiornamento next-gen per la versione console PS5 e Xbox Series X|S e PC del remake di Resident Evil 2 e non solo, come molti di voi già sapranno.

Da Resident Evil 7 fino agli ultimi remake del secondo e terzo capitolo, sono stati tutti impreziositi dalle patch, sebbene non tutto è andato come sperato.

L’aggiornamento ha infatti creato inizialmente non pochi problemi, talmente tanti che, in alcuni casi, i giochi hanno smesso anche di funzionare.

Dopo che Capcom ha deciso di compiere un importante passo indietro in tal senso, mettendo la proverbiale pezza, un fan ha ora deciso di rendere davvero next-gen il secondo capitolo di Biohazard.

Come riportato anche da Wccftech, il modder Giulio Guglielmi (noto anche come Massihancer), ha mostrato il suo ultimo lavoro di implementazione della cosiddetta DDGI – Dynamic Diffuse Global Illumination – nel remake di Resident Evil 2.

La DDGI è un’illuminazione globale basata su sonde ambientali, la quale aumenta al massimo l’illuminazione diffusa indiretta.

Osservando i confronti del gioco con la versione base si possono notare nuove luci e ombre dinamiche, oltre a riflessi realistici che rendono tutto più vivo. Poco sotto, un filmato che mostra l’ottimo risultato raggiunto.

Come potete vedere nel video poco più in alto, la DDGI sembra migliorare sostanzialmente la grafica del remake di Resident Evil 2, anche se ora i capelli di Leon sfarfallano un po’.

Come promemoria, potete avere accesso alle mod di Massihancer sostenendolo attraverso la pagina Patreon dedicata.

