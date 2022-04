Reggie Fils-Aimé spiega perché lasciò Nintendo, ricordando Satoru Iwata

Reggie Fils-Aimé e Satoru Iwata sono stati due dei volti più riconoscibili della storia di Nintendo, e per motivi molto diversi non lo sono più da tempo.

L’ex-Presidente di Nintendo è venuto a mancare prematuramente sette anni fa, ma per fortuna i pensieri ed idee di Satoru Iwata sono stati raccolti in un libro molto bello che potete recuperare su Amazon.

Mentre Reggie Fils-Aimé lasciò la dirigenza di Nintendo of America nel 2019, dopo ben quindici anni all’interno dell’azienda.

Ma, nonostante gli incarichi successivi che ha avuto in questi ultimi anni, più volte ha dimostrato di non aver mai lasciato veramente Nintendo con il cuore. Amando Animal Crossing, ad esempio.

Il “Regginator”, come è stato simpaticamente ribattezzato dalla community per uno sketch di qualche E3 passato, è stato una presenza a dir poco carismatica, in particolare per il lancio di Nintendo Switch.

Ma è stato anche l’uomo della vita disastrosa di Wii U, e non solo, con un’esperienza davvero importante in quel di Nintendo che ha raccontato nel suo ultimo libro.

“Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo” è il libro di Reggie Fils-Aimé in uscita a breve, e che l’ex-dirigente sta promuovendo in questi giorni in giro per il mondo.

Come il titolo lascia intuire si parla della sue esperienza “dal flop al top” di Nintendo. Proprio per questo, nel corso di una intervista durante il SXSW, Reggie è tornato a parlare del suo rapporto con Satoru Iwata, come riporta The Gamer.

Nel panel, che potete recuperare per intero qui sotto, Reggie ha raccontato i periodi successivi alla dipartita prematura di Iwata, e cosa questo significò per la sua vita.

«Il mio capo, il mio mentore, il mio amico Satoru Iwata scomparse nel 2015», racconta Reggie. «Avevamo la stessa età ed è scomparso per una forma di tumore e, sai, lui ed io avevamo lavorato insieme per oltre 10 anni ad un certo punto. Quando cose del genere capitano, quando ti toccano così in profondità, crea davvero un bisogno di fermarti e riflettere.», ha continuato l’ex-Presidente.

Successivamente, Reggie racconta che nel suo periodo in Nintendo si trovava molto bene ma, a causa di questa presa di conoscenza, sentiva di voler fare di più:

«Volevo condividere ciò che avevo imparato con una platea più ampia. Volevo aiutare i giovani dirigenti a trovare la loro strada, volevo fare un servizio per le amministrazioni, volevo spendere più tempo con la Cornell University. Quando gestisci un’azienda come Nintendo of America, che valeva metà delle vendite e dei profitti di tutta Nintendo, quando mandi avanti una compagnia, non puoi fare tutte queste cose.»

