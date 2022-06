Red Dead Revolver in Unreal Engine 5 è il remake che i fan meritano

I fan di Red Dead Redemption continuano a chiedere a gran voce un terzo capitolo o una remaster del primo episodio, sebbene qualcuno ha ora deciso di creare un concept trailer davvero sorprendente.

Come forse saprete, l’open world western dai creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è a sua volta un sequel di un titolo uscito nella generazione a 128-bit.

Red Dead Revolver è infatti il nome del gioco uscito nel 2004, sviluppato da Rockstar San Diego e pubblicato da Rockstar Games per PlayStation 2 e Xbox.

Ora, il ben noto TeaserPlay (già autore di rifacimenti in UE5 come quello dedicato a GTA 3) ha deciso di deliziarci con un trailer che mostra proprio l’avventura di Red in salsa next-gen.

TeaserPlay ha infatti utilizzato l’Unreal Engine 5 per ricreare un’ambientazione western in tutto e per tutto simile a quella del gioco originale.

Come potete ammirare coi vostri occhi, il risultato ottenuto è davvero pazzesco, con effetti di luce, ambientazioni e modelli poligonali realmente sorprendenti e in grado di immergerci in un Far West credibile e affascinante.

Poco sotto, trovate il concept trailer di questo incredibile fan remake di Red Dead Revolver:

Ricordiamo che il gioco originale era ambientato per una prima parte nel 1876 e per una seconda nel 1885, al tempo dei cacciatori di taglie e del selvaggio west, slegandosi dalle storie che avremo poi vissuto nei due capitoli di Red Dead Redemption.

Restando in tema, avete letto che proprio il primo RDR sembrerebbe avere una ‘data di scadenza’ su PlayStaion Plus Premium?

Ma non solo: un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha invece scoperto un’interazione davvero molto particolare durante l’epilogo del gioco.

Infine, un altro fan particolarmente attento ha scovato un dettaglio particolarmente difficile da cogliere nel duello tra Arthur e l’agente Milton, uno dei principali cattivi del gioco targato Rockstar.