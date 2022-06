GTA 3 in Unreal Engine 5 contro GTA 3 ‘liscio’ è un confronto impietoso

GTA 3 è il primo capitolo 3D della saga di Grand Theft Auto, uscito negli anni di PS2 e in grado di lasciare un segno indelebile nella storia.

Il gioco, incluso anche nella discussa GTA Trilogy (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) è uno dei capitoli più amati dai fan storici della serie.

Come accaduto anche per GTA Vice City, GTA 3 è stato riproposto in un fan remale realizzato nello splendore dell’Unreal Engine 5.

Il risultato finale è davvero pazzesco, tanto che ora qualcuno ha deciso di confrontare la versione liscia del gioco con il fan remake mostrato pochi giorni fa.

Come riportato da Wccftech, TeaserPlay – l’autore che ha recentemente condiviso il concept trailer del remake in Unreal Engine 5 del terzo capitolo della serie di Rockstar Games – ha pubblicato un nuovo video confronto che evidenzia le enormi differenze tra il remake non ufficiale, la versione originale e la Definitive Edition.

Anche se alcuni dettagli sono un po’ fuori posto, è comunque impressionante come un remake non ufficiale realizzato dai fan abbia reso più giustizia al gioco originale in così poche sequenze, rispetto alla Definitive Edition.

Trovate il video poco sotto, nel player dedicato, il quale lascia ben poco spazio all’immaginazione.

«In questo video abbiamo confrontato GTA III di Rockstar con il nostro recente video del remake. Spero che questi filmati aumentino le aspettative dei giocatori e costringano aziende come Rockstar a realizzare remake di qualità migliore», si legge nella descrizione ufficiale pubblicata su YouTube.

Resta da vedere se Rockstar o chi di dovere ascolterà questo piccolo appello.

