C’è un gioco PS3 su PlayStation Plus che ha una «data di scadenza»

PlayStation Plus ha da poco lanciato i suoi servizi rinnovati, tra cui una selezione di giochi PS3 disponibili per gli abbonati al livello Premium.

Come orientarsi con il nuovo PlayStation Plus e quale abbonamento comprare, ve lo abbiamo spiegato nel nostro articolo.

Ora, tralasciando un attimo le versioni di prova di diversi giochi per PS4 e PS5, sembra proprio che un big PlayStation 3 non rimarrà per sempre in catalogo.

Come riportato anche da The Gamer, uno dei capolavori Rockstar sembra infatti che non avrà lunga vita sul catalogo: stiamo parlando di Red Dead Redemption.

Il primo Red Dead Redemption, gioco che è stato a lungo disponibile su PS Now, sembra infatti essere uno degli unici giochi ad avere una data di scadenza.

Come notato da Chris Klippel di Rockstar Mag, il primo capitolo della saga western è disponibile su PS Plus Premium solo fino al 17 ottobre.

Controllando gli oltre 140 giochi disponibili, Klippel ha scoperto che l’unico altro titolo ad avere una “fine” è Undead Nightmare.

Ça y est, le nouveau #PlayStationPlus est disponible en Europe, et donc en France. Les joueurs Premium ont accès à des jeux PS3 sur PS5 dont le premier #RedDeadRedemption ! Le titre y restera jusqu’au 17 octobre 2022. pic.twitter.com/HAP0xXCj5N — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) June 23, 2022

«Sì, è strano», ha scritto Klippel in risposta a un follower su Twitter. «Abbiamo controllato noi stessi i 140 giochi per PS3. Red Dead Redemption e Undead Nightmare sono gli unici giochi che non rimarranno a tempo indeterminato…».

Questo limite di tempo potrebbe in ogni caso riguardare solo la scadenza originale del gioco su PS Now, quindi non ci resta che restare in attesa.

È interessante notare che anche Red Dead Redemption 2 per PS4 ha una data di scadenza, anche se non è l’unico gioco uscito su PlayStation 4 ad avere le ore contate.

Restando in tema, tutti i dettagli su PS Plus li trovate da ora nella nostra guida: quanto costa, che giochi include, a cosa serve e cosa sono i tre diversi tier.

Ma non solo: vediamo quali sono i giochi inclusi in PlayStation Plus Premium, il tier più alto del nuovo abbonamento PS Plus.