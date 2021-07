Red Dead Redemption, John Marston “dimentica” la pistola in un duello

Proprio come accaduto nel secondo capitolo della serie di Rockstar Games, Red Dead Redemption è un apprezzato open world western che presenta una trama coinvolgente e profonda, con grande attenzione ai particolari.

Pur non presentando gli stessi incredibili dettagli presenti su Red Dead Redemption 2, il primo titolo della saga presenta sicuramente diversi momenti indimenticati dai fan, soprattutto grazie al carisma del protagonista, John Marston.

Molti appassionati vorrebbero vedere presto un remake del primo capitolo: in attesa che Rockstar Games decida di accontentarli, c’è chi ha utilizzato il secondo Red Dead Redemption per ricreare alcune delle immagini più iconiche.

L’iconico John Marston è stato introdotto anche all’interno di GTA V, anche se si tratta unicamente di una citazione e non dell’arrivo del personaggio vero e proprio.

Come riportato da Game Rant, nonostante la grande cura per i dettagli può sempre capitare ai fan di capitare in qualche bug, in grado di fornire eventi sicuramente buffi ed inaspettati.

È stato questo il caso dell’utente Reddit ShadowyPepper che, dopo aver completato la partita a poker in Messico, si è accorto improvvisamente di come John Marston si sia «dimenticato» un oggetto molto importante.

Al termine della partita, il protagonista dovrà infatti duellare con la sua pistola: peccato che, nel caso dell’utente, pare proprio che John Marston l’abbia lasciata a casa.

Potete osservare voi stessi questo bizzarro evento nello screenshot pubblicato dall’utente sul forum dedicato al titolo western di Rockstar Games:

Fortunatamente per l’utente, si è trattato unicamente di un errore visivo: per qualche curioso motivo, il gioco non ha caricato il modello dell’arma da fuoco, comunque utilizzabile senza problemi dal nostro eroe.

Questo ha causato ovviamente un senso di ilarità generale nei commenti, che hanno sottolineato come John Marston sia talmente potente che per uccidere gli avversari gli basti semplicemente puntare le dita contro i suoi avversari.

Per quanto riguarda invece Red Dead Redemption 2, i fan ancora oggi stanno riuscendo a scoprire molti segreti, come un’animazione del gioco che non era mai stata vista prima.

Un altro fan ha inoltre scoperto un curioso glitch in grado di fornire un trucco per sfuggire facilmente ai cacciatori di taglie.

Con l’utilizzo di alcune mod è inoltre possibile cambiare la trama del gioco: un utente ha salvato Lenny diventando un vero supereroe.