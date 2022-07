Red Dead Redemption 3 non esce? C’è chi ne ha già creato la mappa (ed è enorme)

Mentre gli sforzi di Rockstar Games sono, comprensibilmente, tutti concentrati sull’imminente GTA 6, i fan continuano a sognare come sarebbe un eventuale Red Dead Redemption 3.

Il secondo capitolo, che è in realtà un prequel del primo episodio, ha riscontrato infatti un largo successo a livello di pubblico e critica (potete recuperarlo in offerta su Amazon) e sono in molti curiosi di scoprire come potrebbe proseguire la saga.

Considerando che il supporto per il secondo capitolo della saga western si è ormai notevolmente ridimensionato per «colpa» di GTA 6, come ammesso dagli stessi sviluppatori, la community ha iniziato ad immaginare in che modo potrebbe essere realizzato il mondo di un potenziale terzo capitolo.

L’utente Reddit Admirable-Class72 ha voluto dare una sua personale risposta a tale dubbio, realizzando lui stesso una mappa incredibilmente vasta di quello che sarebbe il mondo rappresentato in Red Dead Redemption 3 (via Game Rant).

Il fan ha spiegato di immaginare un possibile terzo capitolo della saga ambientato in un universo alternativo, ma che allo stesso tempo si trovi nello stesso identico mondo che gli utenti conoscono, facendo gli esempi di GTA San Andreas e GTA V.

Di conseguenza, non si tratta di una mappa che rispetta al 100% la lore della serie, ma sarebbe comunque in grado di offrire spunti molto interessanti e sarebbe di dimensioni enormi: potete osservarla voi stessi nel dettaglio al seguente indirizzo.

Di certo appare molto improbabile che un possibile Red Dead Redemption 3 possa effettivamente adottare una mappa esplorabile di tali dimensioni, tuttavia il progetto appare molto interessante per immaginare l’aspetto del Nord America in quel periodo temporale.

Facendo clic sull’immagine ed effettuando lo zoom è infatti possibile scoprire una riproduzione dettagliata di diversi luoghi di interesse, presenti davvero nel mondo reale ma naturalmente differenti da come i fan potrebbero ricordarli.

Ad ogni modo, non possiamo fare altro che aspettare di scoprire quali saranno i reali piani di Rockstar Games per la saga: secondo le ultime indiscrezioni, un porting next-gen di Red Dead Redemption 2 sarebbe stato purtroppo cancellato.

Sembra dunque che sarà necessario ancora molto tempo prima che lo studio di sviluppo torni a lavorare sul franchise western, al punto che i fan hanno deciso di rassegnarsi e organizzargli addirittura un funerale.