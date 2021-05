Red Dead Redemption 2, RDO anticipa le sorti di un odiato personaggio

Red Dead Redemption 2 è uno dei titoli dalla narrazione più coinvolgente della scorsa generazione (e pure di quella attuale), in particolare per il modo in cui riesce a far odiare gli antagonisti di Arthur Morgan.

Il western open world di Rockstar Games ha però anche una ricca componente multiplayer, Red Dead Online, che viene continuamente aggiornata sia dagli sviluppatori che dai modder.

Proprio qui un appassionato ha fatto una scoperta assai curiosa, potenzialmente spoilerifica nel caso in cui non aveste finito la storia.

Una storia che continua a riservare sorprese persino per i giocatori più sfegatati, come quando un utente si è ritrovato ad assistere ad una conversazione “segreta” soltanto dopo diverse run.

Allo stesso modo, non smettono di stupire le routine dei nemici, che di frequente, anche ad anni dall’uscita originale, assumono comportamenti imprevedibili.

Non leggete oltre se non volete spoiler sulla storia di Red Dead Redemption 2

Un fan ha scattato una foto da Red Dead Online e l’ha condivisa sui forum di Reddit, suscitando la curiosità della community.

In questa foto, come spiega il giocatore, è possibile vedere «qualcuno che non dovrebbe essere ancora lì in RDO» per ragioni temporali.

Come sanno gli appassionati, infatti, Red Dead Online è ambientato un anno prima delle vicende di Red Dead Redemption 2 anche se nella stessa location.

Il redditor si è per questo detto stupito quando si è visto davanti questa scena:

Con il suo personaggio, jjjasper stava in sintesi guardando il cadavere di Micah Bell – cioè, di un personaggio che ai tempi di RDO dovrebbe essere ancora in vita.

Micah Bell perde infatti la vita nelle battute conclusive della parabola di Arthur Morgan, venendo sconfitto proprio da lui e proprio in quell’ambiente innevato esplorato dal gamer.

Ma, considerando le coordinate temporali della modalità multiplayer, il suo corpo non dovrebbe essere ancora lì, visto che dovrebbe avere per allora un altro anno di vita almeno.

Mentre c’è chi l’ha presa sullo scherzo, osservando come potrebbe stare solo dormendo, un utente sembra avere la soluzione al mistero.

Qualcuno potrebbe semplicemente averlo inserito tramite una mod, passata in qualche modo inosservata a Rockstar Games, proprio come successe quando Arthur venne avvistato a New Austin.

Non soltanto questi trucchi, comunque, ma anche sistemi per rendere più realistico Red Dead Redemption 2 nelle mod realizzate dai giocatori.

Non che il titolo mancasse di realismo, va detto: avevate visto come riesce a simulare con cura maniacale il comportamento dei pesci in acqua?

Stessa cosa si potrebbe dire della recente “scoperta” di un fan, che ha visto come la nuova casa di Trelawny a Saint Denis non sia un semplice espediente narrativo.