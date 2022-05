FIFA e 2K avanti insieme dopo l’addio di EA? Risponde il publisher

Dopo un lunghissimo sodalizio videoludico, FIFA e EA sono ufficialmente pronte a dirsi addio e terminare una delle partnership videoludiche di maggior successo della storia.

Questo però non significa che sarà l’ultimo gioco calcistico con l’iconica licenza calcistica: oltre all’attuale FIFA 22 (che potete recuperare con consegna rapida su Amazon) ricordiamo infatti che ci sarà un altro capitolo realizzato da EA, prima di cambiare definitivamente team di sviluppo

La FIFA non intende rinunciare, in ogni caso, a un mercato così importante, dichiarando subito dopo l’annuncio ufficiale di essere già alla ricerca di nuovi publisher per continuare a imporsi nelle case dei giocatori.

Inutile dire che sia fan che addetti ai lavori hanno immediatamente pensato a 2K Games come uno dei potenziali candidati più probabili, dato che già oggi l’azienda pubblica tantissimi giochi sportivi con licenza di successo, come NBA 2K22.

In un’intervista rilasciata a IGN.com a seguito dell’ultima earnings call tenuta dal publisher, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha ammesso che FIFA rappresenti indubbiamente un’ottima opportunità di crescita, pur non volendo comprensibilmente esprimersi sulla fattibilità di una partnership:

«Siamo decisamente interessati ad espandere le nostre opportunità negli sport e FIFA è un grande marchio con un’influenza incredibile, ma al momento non abbiamo piani di cui discutere».

VGC segnala anche che l’azienda ha avuto modo di discutere di una possibile partnership anche durante la earnings call stessa: Zelnick aveva infatti sottolineato di essere consapevole della disponibilità della licenza FIFA e che «pensano sempre ai loro affari».

Take-Two non ha dunque voluto nascondere come la fine della partnership con EA Sports possa rappresentare per loro un’opportunità estremamente importante per puntare anche al mercato calcistico, ma al momento non sappiamo se un accordo andrà effettivamente in porto.

In ogni caso, le dichiarazioni hanno confermato che un interesse è sicuramente presente: non resta che aspettare e scoprire se FIFA 24 presenterà anche il celebre marchio di 2K Games o se, invece, sarà un altro sviluppatore a conquistare la licenza.

Ricordiamo infatti che Electronic Arts ha ormai annunciato il passaggio a EA Sports FC subito dopo FIFA 23: gli sviluppatori hanno anche spiegato le motivazioni del cambiamento.

In un nostro speciale abbiamo riflettuto su questa inaspettata notizia, sottolineando come sia EA che FIFA siano convinte che basti semplicemente il loro nome per vendere.