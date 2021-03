Nvidia GeForce RTX 30, aspettatevi scarse unità anche nel 2021

Se speravate che durante l’anno la fornitura delle schede GPU Nvidia GeForce RTX 30 sarebbe migliorata, abbiamo purtroppo delle brutte notizie da riportarvi.

Molti di voi ricorderanno infatti che i prezzi delle RTX 3080 negli scorsi giorni erano già schizzati alle stelle, arrivando a raggiungere la cifra di ben 4.000$ sui mercati secondari.

Questo perché le potenti schede erano state ricercate anche da chi le utilizzava non per il gaming, ma per fare mining di criptovalute: una situazione che ha costretto Nvidia ad intervenire ufficialmente, arginando il problema.

L’azienda aveva poi ammesso le speranze che durante il 2021 le cose sarebbero migliorate, garantendo delle maggiori riforniture per tutti.

Come riportato però da SweClockers, in una notizia poi tradotta da Digitimes, sembra che la compagnia non riuscirà a mantenere interamente le promesse fatte ai consumatori, dato che ci sarebbero ancora difficoltà molto serie riguardanti la produzione di componenti.

Le Nvidia GeForce RTX 30 continueranno a scarseggiare nel 2021.

Le dichiarazioni iniziali di Nvidia lasciavano intendere che ci si aspettava che durante il secondo quadrimestre dell’anno molti dei problemi legati alla fornitura si sarebbero risolti.

Da quanto riportano i nostri colleghi, sembra però che la previsione sia stata troppo ottimistica, dato che ci sono ancora diversi rallentamenti.

La causa principale dei problemi legati alla fornitura della serie Nvidia GeForce RTX 30 è sicuramente la pandemia ancora in corso, che ha ostacolato tutto il settore in generale.

In particolare, pare che il problema principale sia la mancanza di chip e semiconduttori prodotti da Samsung, che non sta riuscendo a garantire una copertura adeguata per tutti.

L’assenza dei semiconduttori è un problema che ha colpito anche la produzione di PS5, come ammesso recentemente da Sony stessa.

Si tratta di un componente molto importante che ha bloccato la produzione di tantissimi oggetti di elettronica, al punto da aver costretto il governo americano ad intervenire.

Non resta dunque che aspettare e sperare che la situazione si risolva il prima possibile: nel frattempo suggeriamo a tutti i giocatori interessati di continuare a tenere d’occhio le pagine dei propri negozi preferiti.