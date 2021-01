The Medium, l’horror ispirato a Silent Hill è ancora più spaventoso con RTX e NVIDIA DLSS

The Medium è il promettente titolo horror previsto inizialmente lo scorso 10 dicembre 2020 su Xbox Series X|S e PC, ma successivamente posticipato di alcune settimane a causa di problemi da parte del team di sviluppo Bloober Team.

Ora, gli autori di Layers of Fear, Observer e Blair Witch ci mostrano nuovamente il gioco in tutto il suo splendore (e orrore) pubblicando un nuovo trailer ufficiale che mostra le potenzialità del Ray Tracing nell’horror in arrivo a fine gennaio su PC e Xbox Series X|S.

Il gioco dirà infatti sì all’Unreal Engine 4.25+ con Microsoft DirectX Raytracing, andando incontro alle tecnologie più avanzate di RTX e NVIDIA DLSS (al lancio). Poco sotto, il trailer (della durata di poco più di un minuto):

Ricordiamo che The Medium ci metterà alle prese con un mistero tutto da svelare, in cui saremo chiamati a esplorare sia il mondo reale che quello degli spiriti, avendo modo di utilizzare anche svariate abilità psichiche che ci aiuteranno nel corso dell’avventura.

Lo scorso 5 gennaio, un lungo filmato della durata di 14 minuti ci ha permesso di indagare a fondo nelle potenzialità del gioco, il quale potrebbe fare la gioia di tutti gli amanti dei survival horror classici.

Il titolo sembra rifarsi infatti ad alcune tematiche viste in alcuni giochi del passato, strizzando l’occhio anche e soprattutto alle atmosfere della serie di Silent Hill, sperando che ne eguagli quantomeno parte delle sue doti ormai entrate nel mito. Il gioco si fregerà infatti tra le varie cose anche della collaborazione di Akira Yamaoka, compositore della colonna sonora della serie horror di Konami.

The Medium è stato anche protagonista della nostra anteprima pubblicata sulle pagine di SpazioGames diverse settimane fa, nella quale vi abbiamo reso noto che «sono da verificare tutte le nuove implementazioni che l’uso della terza persona porterà in dote, assieme a come la gestione di un progetto di più ampio respiro verrà portata a compimento.»

Bloober Team ha deciso che il suo survival horror vedrà la luce il 28 gennaio 2021 su Xbox Series X|S e PC. Al momento una versione PS5 non è nei piani.