Red Dead Redemption 2, scovato un nuovo duello (dopo 700 ore)

Red Dead Redemption 2 è un gioco progettato specificamente per essere giocato per decine e decine di ore.

Grazie a infinite missioni secondarie, una trama lunga e corposa, un mondo enorme e tante attività secondarie entusiasmanti, il gioco Rockstar è in grado di tenere impegnati i giocatori per molto tempo.

Gli Easter Egg in attesa di essere scoperti sono davvero migliaia, tra i quali c’è anche una citazione ad un film che ha vinto un Premio Oscar.

Senza contare che, grazie all’ultimo aggiornamento di NVIDIA, Red Dead Redemption 2 è diventato next-gen per via del supporto alla tecnologia DLSS.

Tuttavia, anche dopo 700 ore di gioco, un giocatore ha ora trovato qualcosa che non aveva mai visto prima: un nuovo duello (via Game Rant).

Come saprete, nel Far West di Arthur Morgan ci sono numerose opportunità per i giocatori di duellare con gli NPC, affinando così le proprie abilità.

Per via di un’ambientazione enorme e un numero impressionante di personaggi non giocanti, può capitare che qualcosa sfugga, tanto che a volte servono ore e ore prima che qualcuno scopra dettagli difficili da scovare.

Nell clip che trovate poco sotto, vediamo un giocatore entrare nel saloon della piccola cittadina di Rodi, avvicinandosi al bancone.

Vediamo poi Arthur ascoltare una conversazione tra due clienti: la coppia di NPC parla dell’abilità nei duelli di uno di loro, tanto che presto vedremo apparire l’opzione per una sfida.

Questo darà al giocatore la possibilità di iniziare un duello in Red Dead Redemption 2 con l’NPC in questione, il quale continuerà a vantarsi delle proprie abilità.

Il presuntuoso e losco figuro sembra inizialmente piuttosto imbarazzato, ma è comunque convinto ad affrontare Morgan: l’epilogo, come potete immaginare voi stessi, è abbastanza scontato.

Ricordiamo che in un’altra missione alcuni utenti sono riusciti a scoprire un tocco di classe, che questa volta mostra nel dettaglio la generosità di Arthur Morgan.

Ma non solo: altri giocatori hanno invece scoperto un Easter Egg legato alla Trilogia del Dollaro presente in tutti e due i capitoli della serie.

Infine, il gioco ha catturato l’attenzione di un professore di biologia, il quale ha condotto un vero e proprio studio sul titolo Rockstar.