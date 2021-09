Red Dead Redemption 2, scoperto un dettaglio realistico sui fucili

Red Dead Redemption 2 ogni giorno continua a stupire i fan per via della grande qualità dei dettagli presente in ogni singolo elemento, in grado di aumentarne il realismo.

A sorprendere oggi i giocatori è stato un dettaglio notato nei fucili di Red Dead Redemption 2, particolarmente nel modo in cui le armi da fuoco gestiscono le cartucce, particolarmente realistico.

Un altro dettaglio nascosto nelle armi del resto era già servito a dimostrare come gli autori non abbiano lasciato nulla al caso nella cura dei modelli.

L’attenzione ad ogni singolo particolare è stata recentemente apprezzata anche in un video virale che mostra interagire due creature nella natura selvaggia.

L’utente Reddit Thrillhouss3 ha notato un dettaglio sui fucili, che dimostra ancora una volta la cura riposta da Rockstar Games sul proprio capolavoro western: il modello del proiettile risulta effettivamente essere stato colpito dopo aver sparato un colpo (via Game Rant).

Sebbene questa tecnica sia spesso utilizzata anche all’interno di altri giochi, che fanno vedere il proiettile finire a terra dopo aver sparato un colpo, Red Dead Redemption 2 ha dimostrato una cura ancora più realistica, mostrando come il primer cap presenti due varianti a seconda che sia stato sparato o meno il colpo.

Il fan ha poi scattato due screenshot comparativi, per mostrare maggiormente la differenza agli altri membri della community:

Nei commenti viene inoltre sottolineato come i primer cap siano stati correttamente realizzati in ottone, un ulteriore dettaglio realistico che combacia con il periodo storico in cui è ambientato Red Dead Redemption 2.

Come ulteriore dimostrazione dell’incredibile cura per i dettagli grafici riposta da Rockstar Games, il fan ha inoltre confessato di non aver scattato questi screenshot su PC, ma su una normale Xbox One, pur avendo leggermente manipolato l’angolatura della telecamera.

La community ha dunque nuovamente elogiato gli sviluppatori per l’incredibile attenzione dedicata alle armi da fuoco, sottolineando che questo e altri elementi rendano difficile riuscire a godersi qualunque altro gioco.

Non si tratta però dell’unico elemento nascosto: un piccolo segreto è stato infatti individuato nell’epilogo, ma apparirà soltanto con un onore alto.

L’incredibile fedeltà di Red Dead Redemption 2 è visibile anche da alcune location in-game, che presentano un doppio riferimento alla vita reale.

Una di queste è stata purtroppo colpita dall’uragano Ida, che dopo il suo passaggio ha reso l’ambientazione ancora più spettrale.