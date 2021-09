Red Dead Redemption 2, l’epilogo nasconde un segreto (ma solo con l’onore alto)

È davvero incredibile che un prodotto così popolare come Red Dead Redemption 2 continui a riservare una lunga serie di sorprese a quasi tre anni dal lancio.

Per essere precisi, l’avventura di Arthur Morgan spegnerà la terza candelina a ottobre, ma ciò non impedisce che molti giocatori tornino sul gioco con piacere e con la certezza di imbattersi in nuovi dettagli.

È vero che le notizie non possono essere sempre dello stesso tenore, e quella sull’uragano Ida che ha reso irriconoscibile un’iconica location ne è solo l’ennesima prova.

Ma questo devastante evento naturale non è l’unico a instaurare un collegamento tra il gioco e la vita reale: Braithwaite Manor sarebbe stata ispirata anche da un altro luogo storico.

Se non avete ancora terminato Red Dead Redemption 2 vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

L’avventura di Arthur e della gang di Dutch invita i giocatori a valutare con una certa attenzione le azioni compiute nel gioco, che avranno un impatto diretto sulla nostra barra dell’onore.

In sede di epilogo saremo infatti chiamati a raccogliere ciò che abbiamo seminato e ad andare in contro a una serie di circostanze diverse in base al livello di onore raggiunto al termine dell’esperienza.

Il nostro comportamento influenzerà anche la visione finale di Arthur (quella durante la lunga cavalcata accompagnata dal brano That’s The Way It Is di Daniel Lanois, per intenderci), in particolare attraverso la presenza o l’assenza di alcuni animali.

Adesso, un giocatore dall’occhio fine ha scoperto che una meccanica analoga entra in gioco dopo la morte di Arthur, quando ci verrà data la possibilità di impersonare John Marston.

Come potete vedere nell’immagine sottostante, se il nostro onore sarà abbastanza alto, quando John, lo Zio e Charles Smith staranno costruendo la loro nuova casa, vedremo apparire una ghiandaia azzurra americana, cosa che non avverrà in caso contario (via GameRant):

L’autore di questa delicata scoperta è rimasto commosso dalla presenza della ghiandaia, simbolo di redenzione e libertà dai tragici eventi che hanno segnato la vita dei protagonisti di Red Dead Redemption 2 (e che continueranno a segnare quella di John).

I dettagli non si limitano agli animali o alle visioni, ma anche a oggetti molto più concreti come le armi, arricchite da un elemento che le rende ancora più realistiche.

Stesso discorso per circostanze poco felici (per gli NPC, si spera) come gli scontri a fuoco, che possono “ricompensarci” con delle sorprese davvero inaspettate.

Se ciò che vi affascina è la storia dei personaggi, il vero nome di uno di loro (che conoscete molto bene) vi indurrà a porvi qualche domanda.