Red Dead Redemption 2, rivelati altri contenuti tagliati persi per sempre

I file di gioco di Red Dead Redemption 2 hanno rivelato nuovi contenuti tagliati (e mai rilasciati) per Red Dead Online, proprio mentre Rockstar è in procinto di abbandonare il sandbox multiplayer western per eccellenza.

Il titolo open world ambientato nel Far West (lo potete fare anche voi acquistandolo su Amazon) ha infatti dalla sua un comparto multigiocatore, purtroppo abbandonato a se stesso nel corso degli anni.

In tempi recenti, alcuni fan di Red Dead Redemption 2 hanno scoperto un contenuto tagliato davvero importante, sebbene a quanto pare anche RDO avrebbe potuto avere qualcosa di più.

Come riportato anche da PC Games N, infatti, il comparto online di RDR2 è stato davvero vicino dall’avere contenuti poi rimossi dalla versione finale o mai inclusi all’interno della stessa.

Red Dead Online è stato aggiornato il 6 settembre con nuove missioni telegramma oltre a una serie di correzioni di bug.

Questo aggiornamento, tuttavia, decisamente meno sostanzioso del più recente pacchetto di contenuti scaricabili di RDO, Blood Money, ha anche aggiunto un nuovo messaggio di crediti in gioco, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a creare Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online.

Insieme a un messaggio simile apparso sul sito web di GTA Online, ciò suggerisce che Rockstar si stia concentrando completamente sulla produzione di GTA 6, con ulteriori notizie in arrivo sulla data di uscita del sesto capitolo.

Tuttavia, una serie di file e linee di codice nascosti in Red Dead Redemption 2 sembrano ora rivelare altri contenuti originariamente previsti per Red Dead Online.

Lo YouTuber McDizzle Gaming ha portato all’attenzione una serie di risorse e asset di Red Dead Online che finora non sono state rilasciate nel gioco vero e proprio e che, dato il suo stato attuale, probabilmente non vedranno la luce.

La cosa più significativa sono le linee di dialogo aggiuntive per il vostro compagno, Cripps, in cui si fa riferimento al giocatore che indossa un distintivo da vice sceriffo.

McDizzle Gaming ipotizza che queste battute potrebbero essere apparse in relazione a un ruolo aggiuntivo del giocatore – oltre a quello di cacciatore di taglie, collezionista e vari altri – che avrebbe visto il giocatore di Red Dead Online operare come un agente delle forze dell’ordine.

Nei file di gioco è visibile anche un grande carro merci, che sarebbe apparso nel campo base del giocatore, anche in questo caso forse alludendo a un ruolo aggiuntivo di mercante.

Ci sono anche tracce di compratori o “recinti” per i cavalli selvaggi, visto che gli equini possono essere cavalcati ma non sellati o venduti.

Harriet ha anche una linea di dialogo inutilizzata in cui chiede al giocatore di catturare un pesce leggendario, il che implica che questi animali unici avrebbero potuto essere presenti sia nel gioco online che in quello per giocatore singolo.

Infine, sarebbe stato avvistato anche un modello di NPC che porta il nome di Seth Briers, il frenetico e paranoico becchino dell’originale Red Dead Redemption, il quale avrebbe potuto apparire in qualche modo in Red Dead Online.

