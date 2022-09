Red Dead Redemption 2 si aggiorna a sorpresa, ed ora è più bello vedere

Red Dead Redemption 2 è un gioco davvero bellissimo da vedere, sebbene a quanto pare Rockstar ha ora rilasciato un nuovo aggiornamento atto a migliorare ancora di più il comparto tecnico.

Il titolo open world western (lo potete fare anche voi acquistandolo su Amazon) riesce infatti ancora a stupire per una grafica sicuramente al passo coi tempi.

Quindi, mentre alcuni fan di Red Dead Redemption 2 hanno da poco scoperto un contenuto tagliato davvero importante, gli sviluppatori non se ne sono rimasti con le mani in mano.

No, non parliamo delle consuete mod in grado di rendere il mondo di gioco più bello, bensì del supporto ad AMD FSR 2.0 e Nvidia Reflex.

L’update 1.31 di Red Dead Redemption 2 introduce infatti il supporto ad AMD FSR 2.0 e Nvidia Reflex su PC, senza contare anche una manciata di novità per quanto riguarda il comparto multigiocatore di Red Dead Online (via sito ufficiale).

Più nel dettaglio, il nuovo aggiornamento supporta completamente la tecnologia Nvidia Reflex per ridurre il lag di controller senza dimenticare l’AMD FidelityX Super Resolution 2.0.

Ma non solo: stando alle note ufficiali rilasciate da Rockstar sono stati apportati anche dei miglioramenti al Temporal Anti-Aliasing.

Red Dead Online è stato invece graziato da ben tre nuove missioni co-op hardcore telegramma, ossia ‘In Bad Faith’, ‘Strong Medicine’ e ‘Snow and Reap’, con in più la possibilità di lanciare le missioni Telegramma dal Menu giocatore e dall’accampamento.

Infine, non mancano ovviamente vari bug fix relativi a vari problemi segnalati dai giocatori nel corso delle settimane.

Restando in tema, Red Dead Redemption 2 è un gioco davvero enorme e ricco di situazioni diverse, alcune delle quali possono rivelarsi davvero esilaranti.

Ma non solo: l’ultimo segreto del gioco western è stato scoperto dopo ben 4 anni, quindi qualcosa vorrà pur dire circa la popolarità di un gioco che a quanto pare non accenna ad arrestarsi.