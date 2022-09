Red Dead Redemption 2 è così bello da non sfigurare come un vero film western

I fan di Red Dead Redemption 2 continuano a omaggiare e tributare con discreta frequenza il capolavoro targato Rockstar Games.

L’ormai leggendario open world western dai creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti ancora oggi molto amato.

Questo ha portato Rockstar ad aggiornare il gioco, anche grazie all’ultimo update disponibile solo da una manciata di giorni.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, sembra che un fan si sia spinto davvero oltre, fondendo – se così possiamo dire – RDR2 a un vero film spaghetti western, per un risultato finale realmente sorprendente.

Clint Eastwood è probabilmente la più grande star del genere western di sempre, ma non ha mai avuto la possibilità di apparire nel più grande videogioco western di sempre, ossia Red Dead Redemption.

Questo, perlomeno, fino ad oggi, visto che nuovo video creato dai fan mostra come l’attore potrebbe entrare a far parte della banda Van der Linde (e le cose non si mettono bene per Micah Bell).

Condiviso da eli_handle_b.wav su YouTube, questo nuovo video chiamato ‘Clint Eastwood in Red Dead Redemption 2’ vede Blondie o Monco interpretati dall’attore, in un ambiente di gioco completamente nuovo.

Grazie all’impressionante grafica di Rockstar Games e alle eccellenti capacità di montaggio dell’autore del video, Eastwood si integra nel gioco in una maniera così naturale da fare spavento. Chissà se per un eventuale RDR3 si possa davvero pensare di considerare la presenza straordinaria di grandi star del genere western.

Restando in tema, avete letto che una mod piuttosto interessante per Red Dead Redemption 2, chiamata Cineastic Euphoria Ragdoll Rework, migliora le sparatorie del gioco?

Ma non solo: alcuni fan del titolo western hanno da poco scoperto un contenuto tagliato davvero importante, che molti non conoscevano affatto.

Infine, per non farci mancare proprio niente, altri modder sono riusciti a creare addirittura una seconda campagna single player dopo quella originale.