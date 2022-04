Red Dead Redemption 2, qualcuno ha trovato un modo per “volare”

Red Dead Redemption 2 è un gioco che, nonostante gli anni, continua a impressionare per la sua bellezza, nonostante di tanto in tanto emergano bug abbastanza esilaranti.

Tanto quanto l’originale Red Dead Redemption (che trovate su Amazon a prezzo notevole), il sequel dell’open world Rockstar è infatti ‘vittima’ di svariati glitch, spesso e volentieri ininfluenti ai fini del gameplay.

Impossibile non ricordare infatti quello che vede John Marston passare attraverso il terreno, come fosse caduto in un buco invisibile.

Senza contare il bug di Red Dead Redemption 2 davvero singolare, relativo a un cavallo che definire pazzo è poco.

Un giocatore particolarmente annoiato (come da lui stesso ammesso) ha infatti deciso di fare un test contro la forza di gravità.

In una clip riportata su Reddit, vediamo l’incauto giocatore approcciarsi a un ponte sospeso, utilizzando la sua accetta per tagliare alcuni cavi.

Alla fine della fiera, complice un sorprendente effetto fionda, vediamo l’utente prendere letteralmente il volo, spedito nell’alto dei cieli (inutile dire che l’atterraggio non è stato dei migliori).

Ovviamente, in Red Dead Redemption 2 non esistono aeroplani o mezzi volanti, quindi l’unico modo di solcare il blu dipinto di blu sono proprio questi trucchetti scovati dai fan.

Chissà che qualcuno particolarmente ingegnoso non trovi in futuro altri modi per prendere il volo nell’open world Rockstar ambientato nel Far West più realistico di sempre.

Nel mentre, altri fan si sono da poco divertiti a realizzare veri e propri ritratti a matita di Arthur Morgan davvero sorprendenti, tanto da far capire l’amore rivolto al gioco Rockstar.

Ma non solo: una splendida foto di Red Dead Redemption 2 ha il primo premio di un prestigioso concorso di fotografia virtuale.

Infine sapete qual è il personaggio secondario del gioco Rockstar più amato dai fan? Se volete scoprirlo non dovete fare altro che leggere cosa ne pensato i giocatori.