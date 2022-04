Red Dead Redemption 2 è bellissimo, ma forse ha un bug di troppo

Red Dead Redemption 2 è un gioco che è ormai disponibile da molti anni, ma nonostante tutto continua a ricevere consensi quasi all’unanimità, specie per il suo livello qualitativo.

Molto più dell’originale Red Dead Redemption, l’open world Rockstar ambientato nel Vecchio West è infatti un titolo sconfinato nonché bellissimo da vedere, oggi come ieri.

Pur essendo un gioco graficamente ancora all’altezza, RDR2 soffre però di qualche bug di troppo, in grado di strappare più di un sorriso.

Così, mentre vari fan si divertono a realizzare ritratti a matita di Arthur Morgan davvero sorprendenti, altri incappano invece in bug e glitch davvero strani.

Come riportato anche da Game Rant, un glitch scovato da un giocatore vede infatti John Marston passare attraverso il terreno, come fosse caduto in buco invisibile.

Su Reddit, un utente di nome hwj_00ng si è infatti imbattuto in un bug estremamente bizzarro: dopo aver fatto qualche passo in avanti, vediamo John Marston sparire letteralmente nel terreno, facendo di conseguenza fallire la missione.

La ragione che il gioco dà al giocatore per il fallimento della missione è che Arthur ha abbandonato John, cosa in realtà non del tutto corretta (oppure sì, considerando che di fatto Marston si allontana dal personaggio principale).

È chiaro che Rockstar Games ha speso un sacco di tempo per patchare Red Dead Redemption 2 dal suo lancio, avvenuto nel 2018.

Date le dimensioni dei contenuti dell’open world di Rockstar, è però altrettanto difficile che il gioco sia stato “ripulito” da ogni bug, com’è giusto che sia.

